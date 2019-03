Carta al Papa: “Que indique al Rey de Marruecos el sinsentido de mantener la ocupación del territorio saharaui”

A Su Santidad el Papa Francisco

Santidad,

Ante la inminente visita de Su Santidad al Reino de Marruecos, consideramos nuestra obligación recordarle que ese país ocupa ilegalmente una parte del Sahara Occidental, antigua colonia española que no fue descolonizada por España y que sigue pendiente de que se realice un referéndum de autodeterminación. Las Naciones Unidas siguen buscando la manera de resolver el conflicto, y Marruecos, apoyado por los gobiernos de países como Francia o España, obstaculiza sistemáticamente el proceso.

Marruecos, contraviniendo el Convenio de Ginebra y el derecho internacional humanitario, ha enviado cientos de miles de colonos al Sahara Occidental ocupado para desnaturalizar la identidad saharaui y anularles como pueblo. Las condiciones de vida en los territorios ocupados son muy difíciles porque no hay ni un atisbo de justicia, los saharauis están excluidos del trabajo, marginados en los colegios, tratados con violencia y arbitrariedad y sin ninguna libertad.

En el Sahara Occidental ocupado hay una cincuentena de presos políticos, nueve de ellos condenados a cadena perpetua tras juicios-farsa absolutamente faltos de garantías y equidad. Estos presos han sufrido y sufren torturas y unas condiciones inhumanas en las cárceles. Su única manera de protestar, la huelga de hambre, ha debilitado aún más a dichos presos y acrecentado las represalias de sus carceleros.

El territorio del Sahara Occidental es rico en recursos naturales. Pero Marruecos expolia impunemente esos recursos para venderlos a empresas extranjeras, que se convierten en cómplices de la ocupación, sin beneficio alguno para la población saharaui, sus legítimos dueños, tanto los saharauis de los campamentos de refugiados, como los que viven bajo la ocupación marroquí, como los saharauis de la diáspora.

Marruecos ha construido un muro militarizado de 2.720 km., que divide y separa a los territorios ocupados de los liberados del Sahara Occidental. Este “Muro de la Vergüenza” separa a las familias saharauis desde hace muchos años. Las márgenes del Muro están plagadas de minas, que siguen ocasionando muchas víctimas.

La ocupación marroquí se mantiene con una represión permanente por parte de las fuerzas militares y policiales, lo que genera todo tipo de injusticias, abusos y represalias, y que hace de dicha ocupación un continuo atentado a los derechos humanos, provocando miedo y odio.

Tras más de 43 años de ocupación y sufrimiento, esta situación debe terminar de una vez. Es indispensable lograr la Paz. Pero no la paz del exterminio sino la paz de la justicia.

. . .

Pedimos encarecidamente a Su Santidad que indique al Rey de Marruecos el sinsentido de mantener la ocupación del territorio saharaui, y que interceda por los presos y por el respeto a sus gentes y a sus recursos naturales.

No es una misión fácil, pero sabemos a quién se lo pedimos: a alguien que sabe que no se puede mirar para otro lado cuando se produce la injusticia.

Le saludamos con esperanza.

WSRWE – Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental España

Cristina Martínez Benítez de Lugo – Presidente

CEAS Sahara – Coordinadora Estatal de Solidaridad con el Sahara

José Taboada Valdés – Presidente

FEDISSAH – Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui

Carmelo Ramírez Marrero – Presidente

CCOO – Comisiones Obreras

Cristina Faciaben Lacorte – Secretaria de Internacional y Cooperación

Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España

Francisco José Alonso Rodríguez – Presidente

APDHE – Asociación pro Derechos Humanos España

Hernán Hormazábal Malarée – Presidente

Se adhieren a esta carta diversas organizaciones de derechos humanos de los territorios ocupados del Sahara Occidental.

– ASVDH – Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí.

– Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las cárceles marroquíes.

– Équipe Média.

– Association for Monitoring of Resources and for Protection of the Environment in Western

Sahara (AMRPENWS) (Asociación para el control de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en el Sahara Occidental).

– Asociación Saharaui para la Protección y la Divulgación de la Cultura y el Patrimonio cultural saharauis.

– National Television Team.

– Western Sahara Times.

– The Saharawi Observatory for the Child and Women.

– The field coordination of the unemployed Saharawi graduates.

– Bentili Media Center.

– Gdeim Izik Coordinating for Peaceful Movement.

– Freedom Sun Organization in Smara.

– Organización saharaui contra la tortura en Dajla, Sahara Occidental.

– Comité saharaui para la defensa de los derechos humanos en Glaimim.

– Association Sahraouie Règlement 6 – ASR6.

