8 de marzo: Día internacional de la mujer trabajadora

El 8 de marzo, fecha que se hace referencia a los sucesos acontecido en la ciudad neoyorkina en el año 1908, donde murieron calcinadas en una fábrica textil 146 mujeres trabajadoras, que demandaban salarios justos, reducción de la jornada laboral y un trato más humano.

El suceso fue un incendio provocado por las bombas que les lanzaron los cuerpos represivos de esa época, ordenada por los dueños capitalistas, por la negativa de no abandonar el centro de trabajo en el que protestaban, por las condiciones infrahumana a las que eran sometidas; el color purpura es el símbolo de esa lucha, por ser el color de la tela que estaban confeccionando en ese momento.

Ante su importancia, se entrevistó a la defensora de los derechos humanos, Judith López Guevara, quien expresó que

“no es un día de celebraciones, sino de lucha contra un sistema opresor que domina, explota, es inhumano, depredador, las luchas de las mujeres, es por su emancipación, por el derecho de vivir entre iguales, con respeto y justicia social, en igualdad de derechos”.

Asimismo indicó que,

“no es una guerra contra los hombres porque ellos son explotados, vejados y humillados en esta sociedad capitalista, donde son tratados como máquinas y no como seres humanos, pero ellos a su vez reproducen esos mismos patrones de conducta y de dominación en su hogar, con su mujer”.

Rememoró que, en la Revolución Francesa las féminas jugaron un papel fundamental, tomando conciencia del rol que le tocaba desempeñar, y de su situación social, en esta disputa de clases trazaron sus luchas junto a los hombres, las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema «libertad, igualdad y fraternidad».

Durante la entrevista, indicó que este 8 de marzo,

“paramos las ocupadas y desocupadas, jubiladas y pensionadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las trabajadoras de la economía informal y las que realizamos tareas domésticas, las del campo, las pescadoras, las religiosas, las cuidadoras. Contra todas las formas de discriminación y opresión, contra todas las formas de crueldad y maltrato con que el capitalismo quiere aterrorizar nuestras desobediencias”.

Al ser consultada sobre los logros en Venezuela, expresó López Guevara, que

“hemos sido visibilizadas en este Proceso Bolivariano, a través de las luchas de años que han realizados grandes mujeres como Argelia Laya, Nora Castañeda, Rosaura Peña, Aura Guevara, Argelia Velázquez de Silva, Jessica Soufront, Virginia King, entre otras, algunas ausentes y otras presente, mujeres que nunca cobraron sueldos, no tuvieron amarres con institución pública para luchar por la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, no se amarraron a viáticos, teléfonos, vehículos o sueldos para hacer su labor situación que tiene mucho mérito. A ellas mi reconocimiento por su constancia y disciplina en la lucha diaria”.

En cuanto a la situación por la cual atraviesa la nación sudamericana, expresó la experta en materia de género, que

“vivimos una guerra constante propiciada por una derecha apátrida, dirigida por el imperialismo, donde nos han asfixian, sometiéndonos a un bloque económico devastador, donde las mujeres jugamos un papel principal en esta lucha, somos la vanguardia en esta situación que nos ha tocado vivir”.

En otro momento, dijo que Norteamérica,

“con sus garras depredadoras, se apoya en su política exterior agresiva, donde su principal objetivo es bloquear financieramente a nuestro país, para ahogarlo e ir socavando la economía, y violando todas las normas del derecho internacional porque se creen los dueños del mundo”.

Al tiempo dijo que,

“comenzaron confiscando los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior, no permitiendo el derecho a la defensa, no bastando con esto, prohibieron las posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento internacional y de esta manera provocar un default y lograr el cierre total de los mercados internacionales y así Estados Unidos muestra su poderío para someter a un pueblo que vive en paz y libertad, con estas medidas las empresas nacionales no podrían abastecerse de insumos importados, de aquí la situación de escasez”.

Por otro lado las restricciones en los sistema de pago aplicando medidas extremas,

“nos preguntaríamos por qué tanto ensañamiento de una potencia extranjera contra nuestro país, por qué tanto asedio, tiene una explicación algo tenemos aquí que a ellos le interesa, son nuestras riquezas minerales y nuestro combustible, la manera que tiene el imperio de adueñarse del botín a través del robo, es aplicando sanciones y lo otro es hacer un embargo petróleo, la devaluación inducida de nuestra moneda para lograr el hundimiento de nuestra nación”.

Finalmente, reflexionó que por eso

“las mujeres este 8 de marzo estaremos presente, diciéndole al imperio fuera tus manos de Venezuela. No al bloqueo económico contra nuestro pueblo. Gringo go home”.