Dorfman, “Sus palabras, cotéjelo, son las mismas del imperio”

San Martín de los Andes 26 de febrero de 2019

Estimado Ariel Dorfman. Soy militante socialista setentista de Argentina. Me nutrí en mí juventud entre otros textos con “Cómo leer el Pato Donald”. Y siempre he seguido sus notas a través del tiempo (60 años).Pero me quedé muy alarmada el pasado 21 de febrero al leer “Palabras de Salvador Allende para Maduro “. No salgo de mí asombro de que usted hubiera escrito este texto. Hasta tal punto que me atreví a preguntar con mucho respeto si habían chequeado la fuente.

Si tuviera que resumirlo en una palabra lo primero que diría es: inverosímil.

Detallo algunos por qué :

¿Cómo arrogarse palabras que diría un dirigente popular socialista de la altura de Salvador Allende? Podría decir ud. qué un escritor sí puede hacerlo, pero su mensaje no representa para nada el espíritu de Allende . Si pudiera expresarse imagino yo , le contestaría que es usted muy arrogante y que no entiende la evolución y la dialéctica de la historia.

Porque 60 años después la geopolítica mundial sin dudas no es la misma, porque el imperialismo está muy débil y sus estertores guerreristas son justamente porque se resiste a morir.

Porque Venezuela no está sola como usted mismo lo dice, porque la humanidad está harta de unos pocos enfermos que se creen dueños del mundo y fabrican guerras solo para llenarse los bolsillos…

Otro por qué sería que usted parecería demostrar que no hizo el duelo de lo que pasó en Chile, que le permitiría llamar a las cosas por su propio nombre. No es habilitando una imposición de falsa elección como se va acabar con tan miserables intenciones imperialistas. Parecería que usted sigue en pánico de aquella situación, y tiene todo el derecho del mundo, pero pretender que una nación se deje sojuzgar por un poder militar superior por aquel recuerdo personal, flaco favor le hace a Allende que entregó su vida por la liberación peleando contra un enemigo que sabía más poderoso. Y lo venció . Porque las guerras estimado Dorfman no se ganan por ser más malos o tener más poder, las guerras las ganan los pueblos como sabemos por el ejemplo maravilloso, entre otros , de la revolución Cubana.

No es con miedo que vamos a derrotar al Tramposo, es el pueblo Bolivariano, Chavista y Madurista que lo hará, cómo lo está demostrando.

Otro por qué sería, humildemente le digo, que ud. qué tanto sabe de la penetración cultural imperialista se deje llevar por la dominación comunicacional y sea uno más de tantas personas en el mundo que critican las situaciones desde lejos. Desde un lugar de comodidad diría yo, sepa que Chávez dejó al mejor, eso está confirmado y se llama Nicolás Maduro. No es Dios ni un milagroso. Es el: “ pobre” conductor de micros a quien de un día para otro le dijeron que tenía que conducir un país. Y qué país! Todas las problemáticas que usted enumera ya existían cuando Chávez No es fácil. Nadie hace una revolución en 10 años. El hombre hace más de lo que puede, dado todos los obstáculos internos y externos a lo que lo someten. Pero usted se arroga el derecho de criticarlo como si tal cosa. Le pregunto: ¿con qué ejemplo propio, moral y ético se anima a acusar a este hombre de permitir la corrupción, de ineficiente, de autoritario ?. Acusarlo de que es tan tirano que los venezolanos se sienten compelidos a huir de su tierra.

Y otro por qué que me surge, estimado Dorfman, es que usted está en el centro intelectual y comunicacional del poder y entonces ya no puede pensar con libertad. Como dice Paulo Freire, no sé si lo recordará: la praxis es hacedora de la realidad. Su praxis en un país centro de la cultura imperialista de dominación parecería que no lo deja ver con claridad. Sus palabras, cotéjelo, son las mismas del imperio.

Déjeme decirle con mucho respeto que piense en lo que escribió. Con la cabeza y el corazón. O usted no estaba bien ese día, o ud cambió su cabeza. Vuelva a leer su propio Pato Donald, ahí tiene la respuesta y sabe que yo como latinoamericana, bolivariana, fidelista, che guevarista no puedo permitir que no se le diga a usted nada. No sé lo puedo dejar pasar. Ofendió a Allende, y a todos los luchadores como él. Y ofendió al pueblo venezolano. Y lo invito, si quiere lo acompaño con gusto a ir a Venezuela para que vea con sus propios ojos que tan autoritarios son, que tanto sojuzgan al pueblo, que tanto impiden la libertad de prensa. Vaya Dorfman y pregunte a ese pueblo, qué piensa de lo que usted puso en su nota. Qué piensan de Maduro, de Trump y de usted mismo. Vaya a verlo por sus propios ojos.

Por último le pregunto estimado Dorfman ¿Qué piensa usted de Duque, de los miles de colombianos, hombres y mujeres asesinados, de los miles y miles que cruzaron la frontera, que viven en Venezuela porque en su país sí hay represión y no tienen para comer. ¿Qué piensa? O también debería ir allí para ver por sus propios ojos.Yo creo Dorfman que usted perdió la mirada con que leyó en su momento el Pato Donald.

Ojalá la vuelva a recuperar y pueda pedir disculpas…

Es mí deseo, respetando lo que una vez fue. Saludos

-La autora, Ana Ambrogi, es ex concejal, actual asesora legislativa , militante del Frente Neuquino, Argentina.

*Fuente: ResumenLatinoamericano