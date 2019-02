Venezuela: El golpe de Estado está derrotado pero las amenazas de invasión militar se mantienen

Hace algunos días, encontrándome en uno de los lugares donde hago vida política, específicamente en la Esquina de Monjas de Caracas (mejor conocida como la “Esquina Caliente”) en vísperas de la llegada del único Presidente Constitucional y Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tuve una nueva participación en el programa “El ADN de la Noticia” con Luis Salazar y Pascual Giannantonio. Allí pude compartir algunas de mis impresiones sobre el momento político actual.

Para el momento en que escribo estas líneas, es lunes 11 de febrero de 2019, es decir, han transcurrido 19 días de la pretendida autoproclamación del doblemente usurpador, me refiero al diputado Juan Guaidó, como supuesto “presidente legítimo de Venezuela”. Y para la fecha, de acuerdo a la aplicación que pretende el nuevo “líder” de las huestes de la derecha venezolana, de las disposiciones del artículo 233 constitucional, no ha procedido a la “convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en el lapso de treinta días”, lo que hace ver las costuras de los planes de Golpe de Estado con el fin de lograr un “cambio de gobierno” en nuestro país.

Guaidó ha tenido una estrategia, es la instrucción que le dieron desde Washington, que promueva el quiebre de la autoridad y de los mandos a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los cuerpos de seguridad e inteligencia, para que así pueda ingresar la supuesta “ayuda humanitaria” al país. Evidentemente han ocurrido algunas escaramuzas, se han suscitado incidentes y ha habido pronunciamientos de efectivos e individualidades de esos cuerpos. El país ha venido afrontando momentos de tensión, pero no ha habido desenfrenos ni desbordamientos.

Podemos señalar, sin complejos de ningún tipo, que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no solo ha mostrado mano firme y que ha logrado la contención democrática de las amenazas internas en el país, logrando mantener y retener el control en el país. Hasta ahora, los planes tendientes a propiciar el caos, la ingobernabilidad e inestabilidad política no han estado a las expectativas de sus impulsores, afortunadamente.

La agenda política en estos días estará signada por las movilizaciones, seminarios, foros y firmas en contra de la injerencia y el imperialismo, lo que ha determinado que tenemos la iniciativa y que las fuerzas políticas y sociales que respaldan al Gobierno Bolivariano, estamos imponiendo la agenda político- comunicacional en estos instantes.

No obstante no podemos descuidarnos. Ya que el título de las presentes líneas así lo establece, y la observación de las variables en la actual coyuntura así lo determina.

De hecho en estas evaluación, no podemos perder de vista que desde la tarde de ayer domingo 10 de febrero de 2019 y hasta el viernes 15 de febrero del mismo año, se están desplegando los ejercicios militares más importantes de nuestra historia republicana, como lo es “Bicentenario Angostura 2019”. Otro elemento extremadamente importante a la hora de evaluar el actual contexto político en la actual coyuntura que afronta el país.

El Golpe de Estado que el fascismo criollo representado en Juan Guaidó (si lo queremos personalizar) ha comenzado a entrar en una fase de decrecimiento y comienza a desinflarse. Nicolás Maduro, de la mano de una labor impecable de los cuerpos de seguridad e inteligencia, ha asestado duros golpes a células mercenarias y paramilitares, que si bien no desarticulan del todo los planes, han logrado neutralizar de manera importante, ciertas ejecutorias que estas organizaciones pretendían, en el marco de la activación de una agenda terroristas que buscará crear una conmoción nacional que propiciará el derrocamiento del actual Jefe de Estado venezolano.

Es en ese sentido, que el desespero es malo consejero, por lo que la dirigencia de la derecha venezolana se viene planteando una modificación y mutación en su accionar y ajustes en su estrategia. Por ello, los planes militares y de invasión militar contra Venezuela, no solo se mantienen, sino que hay presiones para que los mismos se aceleren y concreten.

De ahí, que esta semana que empieza, será determinante, y no estará exenta de amenazas y asechanzas. De ahí que habrá que estar muy pendientes a la movilización opositora convocada por Guaidó para el día de mañana martes 12 de febrero de 2019, en el marco de la conmemoración de los 205 años de la Batalla de La Victoria y Día de la Juventud Venezolana.

Pero no podemos obviar que el puente de Tienditas, que une a las poblaciones de Ureña (Táchira- Venezuela) con Tibú (Norte de Santander- Colombia) ha sido tomado como base de operaciones para el despliegue de toda una operación de “falsa bandera” con el objeto de concretar así la tan ansiada invasión militar a Venezuela. El aquelarre montado allí con médicos y médicas venezolanos y venezolanas, solicitando la “ayuda humanitaria”, con la presencia de corresponsales de conglomerados comunicacionales nacionales e internacionales, la presencia de operadores políticos como Walter Márquez, Vilca Fernández, los diputados Ismael García, Miguel Pizarro y José Manuel Olivares y la visita del Almirante Craig Faller (Jefe del Comando Sur de EEUU) a Cúcuta, advierten que no podemos bajar la guardia y debemos mantenernos alerta y prevenidos.

Pero tampoco podemos descuidarnos en la fachada sur, y sobre todo de mi querido y conocido estado Bolívar, fundamentalmente del municipio Gran Sabana de la referida entidad federal, donde nuevamente se suscitaron incidentes con la comunidad indígena pemón con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el ingreso por el estado de Roraima (norte de Brasil) de “ayuda humanitaria”. Se prevé que detrás de estos incidentes estarían los operadores políticos de la oposición Emilio Delgado (actual alcalde del referido municipio) y Ricardo Delgado (ex alcalde y miembro del Consejo de Caciques de la Comunidad Pemón), que sería por el lado venezolano. Por el lado brasilero, tendríamos la participación de Antonio Denarium, miembro del Partido Social Liberal (PSL) del actual Presidente de la República de ese país, Jair Bolsonaro y actual gobernador de Roraima, y de Teresa Surita, del PMDB, partido del presidente saliente Michel Temer y alcaldesa de Boavista, ubicada al norte de Roraima y fronterizo con Venezuela.

Asimismo, hay que tener cuidado también con la fachada del Caribe y el ABC de Holanda, como lo es Aruba, Bonaire y Curazao. No olvidemos que Guaidó expresó tres puntos o “centros de acopio” para la recepción de la supuesta ayuda humanitaria.

También es importante señalar que las tareas pendientes que aún tiene el Gobierno Bolivariano tiene que ver con los aspectos referidos a la economía y la lucha contra la corrupción, que son los principales flagelos que enfrenta la Revolución en la actual coyuntura. Y ni hablar del abastecimiento de alimentos, medicamentos y la prestación de los servicios públicos esenciales para la población.

Creo que es muy importante, y debido al incremento del valor del petro en los mercados internacionales y del repunte del precio del barril del petróleo, que se realice una nueva adecuación y corrección en el valor del salario mínimo nacional. Se ha logrado demostrar, ahora que el DICOM superó desde hace rato y por primera vez en mucho tiempo, la cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo, la espiral especulativa en los precios de alimentos, medicamentos, bienes y servicios esenciales no se ha detenido, sino que ha continuado. En el mejor de los casos, por lo menos ha “estabilizado” los precios de ciertos y determinados rubros. Otro detalle importante a considerar en las apreciaciones, pero de esto podemos referirnos en capítulo aparte.

En la evaluación realizada por la analista María Fernanda Barreto en un trabajo titulado “Apuntes para un Análisis Situacional de las amenazas a la Seguridad de la Revolución Bolivariana desde Colombia”, el cual puede leerse en el siguiente enlace: https://www.ensartaos.com.ve/apuntes-para-un-analisis-situacional-de-las-amenazas-a-la-seguridad-de-la-revolucion-bolivariana-desde-colombia/ Señala que los meses críticos para este año serían marzo y agosto. Importante dato que debemos considerar a la hora de las evaluaciones políticas que se hagan en lo sucesivo.

Si Nicolás Maduro logra capear y resistir el temporal durante los meses que he señalado en el párrafo anterior, no solo lograremos superar la actual situación, sino que la recuperación, crecimiento y prosperidad económica y social de Venezuela no serán mera retórica que da nombre a un programa del actual Gobierno Nacional, sino que será realidad palpable y contrastable.

Por ello, un elemento que actúa en contra de Juan Guaidó y de sus amos imperiales, y de ahí su desespero por salir de Nicolás Maduro lo antes posible, es la prolongación en el tiempo de esta situación de “transición” que le ha querido dar Guaidó, que es más “mediática” que real, puesto que el poder lo viene ejerciendo el actual Primer Mandatario Nacional.

Por ello, pese a las amenazas y dificultades que nos tocará afrontar todavía por un buen rato, hay razones para ser optimistas y seguir confiando en Nicolás Maduro, y en las acciones que ha venido desplegando en los últimos días.

-El autor, Juan Martorano, es abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

http://juanmartorano.blogspot.com

http://juanmartorano.wordpress.com

jmartoranoster@gmail.com

@juanmartorano

*Fuente: AlaiNet