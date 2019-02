Simón Boludo: “Voy a defender la libertad en Venezuela”

Uno de los principios + nobles y hermosos de Política Exterior de Chile es su firme compromiso y defensa de la libertad, democracia y respeto a DDHH. Estos principios deben ser defendidos siempre y no reconocen fronteras. Por eso voy a Cúcuta, a defender la libertad en Venezuela. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 20 de febrero de 2019

Críticas generalizadas despertó dentro de la oposición el viaje anunciado por el Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, fronteriza ciudad colombiana, donde entregará personalmente la ayuda humanitaria enviada por Chile a Venezuela, en paralelo a un megaconcierto de artistas críticos al régimen de Nicolás Maduro.

Para el ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS), “éste es el acto más populista que ha realizado un Presidente de Chile en la historia del país”.

El también ex embajador sostuvo en su cuenta de Twitter que “Venezuela requiere ayuda humanitaria, pero no del espectáculo en que se ha transformado la política exterior de Chile”.

Este es el acto más populista que ha realizado un Presidente de Chile en la historia del país. Venezuela requiere ayuda humanitaria pero no del espectáculo en que se ha transformado la política exterior de Chile. https://t.co/OkwEHwTy3K — Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) 18 de febrero de 2019

“Es una operación”

El ex canciller y actual senador José Miguel Insulza dijo esta mañana a El Diario de Cooperativa que el viaje de Piñera “no corresponde desde dos puntos de vista“.

“Ésta es una operación; un operativo que puede tener incidencia militar, porque el señor Guaidó ha dicho que la ayuda va a entrar sí o sí, y eso significa que van a tener que forzar las defensas de Nicolás Maduro. Eso es real, no creo que haya dos interpretaciones respecto a eso”, advirtió.

“Esto ha sido planteado como una operación política desde el principio: ‘Nosotros, los buenos, vamos a saltarnos a los malos para ir a ayudarle a toda la gente a tener lo que debe tener'”, señaló.

“Si yo fuera el Presidente me abstendría, me quedaría al margen, sería más prudente, pero (Piñera) está allá metido y aparece como la cabeza del movimiento de extrema derecha en la región con todas estas cosas. Creo que es un error de su parte: Chile tendría mucho más margen si mantuviera una conducta más abierta. Aquí en Chile no queda casi nadie que sea partidario de que Maduro se quede en el Gobierno. Yo soy tan partidario como cualquiera de que Maduro salga, creo que Maduro tiene que salir, pero la forma en que están tratando de sacarlo conduce a la confrontación y a la violencia. Ésa es la verdad“, insistió.

A su juicio, “hace tiempo” que Piñera está sacando rédito interno a partir de la política interncional: “Yo fui el primero en compararlo con Evo Morales”, dijo, apuntando que sería mucho mejor “que la ayuda la entregara un organismo internacional especializado, como es la Cruz Roja Internacional, ante la cual le sería más difícil a Maduro negarse”.

En el Norte la catástrofe sigue latente. En el Centro Sur, los incendios siguen activos. En Cochrane, el alcalde pide ayuda internacional. Y en Torres del Paine hay alerta roja por desbordes. Presidente, con respeto, preocúpese de los chilenos. Su viaje a Cúcuta no es prudente. https://t.co/WLANbSY0Bo — Alejandro Guillier (@guillier) 18 de febrero de 2019

En el Norte la catástrofe sigue latente. En el Centro Sur, los incendios siguen activos. En Cochrane, el alcalde pide ayuda internacional. Y en Torres del Paine hay alerta roja por desbordes. Presidente, con respeto, preocúpese de los chilenos. Su viaje a Cúcuta no es prudente. https://t.co/WLANbSY0Bo — Alejandro Guillier (@guillier) 18 de febrero de 2019

*Fuente: Cooperativa

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp