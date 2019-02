Max Blumenthal‏ desde la Plaza Bolivar en Caracas: El pueblo hace largas cola para firmar la Declaración denunciando la agresión norteamericana

El reconocido periodista, cineasta y blogger estadounidense, Max Blumenthal, co-realizador del documental “Killing Gaza” (la historia sobre la guerra de Israel -2014- en Gaza y la vida bajo asedio), se encuentra en Caracas registrando la realidad venezolana que no muestran los medios.

Les invito a darle especial difusión a estos tweets. Sigamos multiplicando las voces que se atreven a decir la verdad de Venezuela.

En el tweet que le presentamos se pueden leer tres párrafos, los cuales traduciremos aquí para ayudarle, en el caso de que no domine el inglés:

Primer párrafo en inglés:

People have been waiting for hours at Simon de Bolívar plaza to sign a declaration opposing US intervention and aggression against Venezuela. Lines stretch for blocks. Maybe some other western media is here but I haven’t seen them. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/9pM9JVKnve

Traducción del primer párrafo del texto del tweet: Estoy en la plaza Bolívar en Caracas, donde los venezolanos se están alineando en bloques para firmar una declaración denunciando la intervención de los Estados Unidos y el imperialismo. Un hombre que estaba esperando me acaba de decir: “Por favor, incluya en su foto que no somos invisibles y que no nos pagan“.

Primer video

Según párrafo en inglés

Traducción del texto del segundo párrafo del tweet: La gente ha estado esperando durante horas en la plaza Bolívar para firmar una declaración que se opone a la intervención y agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Líneas extendidas por bloques. Quizás haya otros medios occidentales aquí, pero no los he visto.

Segundo video

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 10 de febrero de 2019

Tercer párrafo en ingles:

The Venezuelan opposition and western corporate media want to frame a portrait of Maduro and the army against “the people.” That’s absolutely not what I saw today, where thousands were lining up for blocks all day to sign an open letter to Americans opposing US intervention.

Traducción del texto del tercer tweet, insertado más abajo: La oposición venezolana y los medios corporativos occidentales, quienen enmarcar un retrato de Maduro y el ejército en contra de “la gente”. Eso no es absolutamente lo que vi hoy, donde miles de personas hicieron fila todo el día para firmar una carta abierta oponiéndose a la intervención de Estados Unidos.

