Los testimonios de los ex presos políticos de la dictadura que acusan a Cheyre de torturas

Poco después del golpe de Estado de 1973, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre comenzó su estadía en La Serena, período clave de su vida, ya que justo en esa época habrían sucedido los hechos que lo tienen hoy como procesado en calidad de autor del delito de aplicación de tormentos.

Son 24 los denunciantes que dicen haber sido torturados entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, delitos por los cuales fueron procesados Cheyre y el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego.

De ellos, al menos cinco mencionan explícitamente al ex comandante en Jefe y relatan lo que ocurrió: “Los policías me entregaron al servicio de guardia militar y me hicieron ingresar a una sala que está a un costado de la guardia, donde había más prisioneros, todos arrodillados en el suelo mirando la pared, mientras que otros estaban con sus manos en la nuca. Quedé de rodillas con la mano en la nuca, cuando repentinamente veo la presencia del teniente Cheyre y al mirarlo éste me increpó (…) se cambió de lado y detectó nuevamente mi mirada, por esta razón ordenó a dos soldados conscriptos que me sacaran al patio interior, uno por cada lado. En ese momento, el teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo y espalda”, dijo Nicolás Fuentes Rivera, en el contexto de la causa que tiene a su cargo el magistrado Vicente Hormazábal.

Óscar Rubén Carvajal también hace referencia al militar en su testimonio: “Al día siguiente nos sacaron de las celdas y nos llevaron al segundo piso del Regimiento, donde se encontraba la fiscalía militar, recuerdo que nos dejaron con la vista al muro (…) escucho los tacones de una persona subiendo la escalera, dirigiéndose directamente donde me encontraba, procedió en forma repentina y violenta a tomarme el pelo, por la nuca, y preguntarme fuertemente si era cubano. Ante eso, le respondí ‘No, soy chileno’, reaccionando este militar con un golpe de puño muy fuerte en mi estómago, para seguir su camino hacia su oficina (…) esto lo comenté una vez que llegué a la cárcel, enterándome días después que correspondía al teniente Cheyre”.

Otra víctima de la dictadura que menciona a Cheyre es Nibaldo Pastén Vega, quien denuncia haber sido golpeado durante su paso por el Regimiento Arica. “Veníamos atados de las manos desde Ovalle, pero al llegar al Regimiento nos desataron. En ese momento una persona pregunta por mí (…) recibo un golpe con su arma en la boca, un culatazo (…) debido al golpe quedé sangrando de los dientes, pues me sacó dos dientes delanteros, pero tenía que seguir parado. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”.

Otro de los testimonios contra el ex comandante en Jefe del Ejército que consta en la resolución del juez Hormazábal es la de Luis Ravanal Martínez: “Reconozco una voz, era la de Cheyre con quien había conversado el día anterior. El me dijo que me hincara, me dijo ‘híncate’, y me doy cuenta que me apuntan con un arma en la cabeza, sentí que la arena del piso estaba húmeda, me imaginé que era sangre de mis amigos, simularon en ese momento una ejecución (…) me amarraron las manos a la espalda y me pusieron colgando de algo parecido a una viga, quedando suspendido en el aire con las manos en la espalda”.

María Cecilia Marchant Rubilar también declaró ante el magistrado y sus testimonio apuntó a Cheyre. “Todas las veces que me subieron al Regimiento estaba Cheyre presente, en la guardia, e incluso estuvo en los interrogatorios”, detalló.

“Es completamente inocente”

Tras ser procesado por el ministro Hormazábal, Cheyre fue trasladado hasta el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde se encuentra detenido. Su abogado, Jorge Bofill, asegura que su defendido es “completamente inocente” y “nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución”.

Además, anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones de La Serena para revocar la detención. “Recurriremos contra ella ejerciendo todos los derechos que correspondan en las instancias respectivas”, dijo en un comunicado.

*Fuente: El Mostrador