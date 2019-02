Grupo de Lima rechaza opción militar: Colombia y EEUU se ponen al frente

26 Feb 2019, 1:37 am.

Por ahora, las tensiones en la frontera venezolana con Colombia y Brasil se han disipado de momento, más allá de las escaramuzas, luego del fracaso que supuso el ingreso de convoyes con “ayuda humanitaria” este 23 de febrero a través de los puntos de Cúcuta-Táchira y Paracaima-Amazonas.

La idea, probablemente imaginada por el enviado especial Elliott Abrams, consistía en escalar los hechos hasta el punto de una confrontación donde se pudiera criminalizar al gobierno de Nicolás Maduro mientras la agresión es claramente orquestada por Washington y Bogotá. Las varias versiones contrastadas confirman que operadores de fuerza irregular estuvieron detrás de la quema de los camiones en el puente fronterizo Francisco de Paula Santander. Sin embargo, este parece ser el “casus belli” como argumento para la intervención militar sobre Venezuela, análogo a las “armas de destrucción masiva” de Irak y el “bombardeo de Gadafi a la población” en Libia.

El próximo paso de la coalición hemisférica contra Venezuela fue la de convocar para este lunes 25 de febrero una reunión del llamado Grupo de Lima en Bogotá, que se dio como un procedimiento para que el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien asistió al cónclave, distribuyera las líneas de acción del asedio violento sobre la República Bolivariana.

En la reunión, en parte cubierta por medios corporativos dado que muchos de sus momentos se dieron en un estricto off the record, destacó sobre todo la falta de consenso en torno a una posible intervención militar liderada por el Pentágono y la agenda personal que, al parecer, tienen Iván Duque y Mike Pence contra el chavismo.

Una agenda prefabricada

Antes de la reunión, el prófugo de la justicia Antonio Ledezma emitió un comunicado en el cual exigió a su socio Juan Guaidó que pusiera sobre la mesa del Grupo de Lima la carta de la “intervención humanitaria basada en la Responsabilidad de Proteger (R2P)”, un enfoque “jurídico” utilizado en los bombardeos a Yugoslavia y Libia para el armado de una coalición multilateral de intervención. Esto confirmó (una vez más) la voluntad de un sector del antichavismo de promover la “opción militar” estadounidense como la única posible.

Pese a estas exclamaciones, existe un sector muy ligado a las políticas estadounidenses que no apoya una operación de este tipo, claro, luego de haber emprendido una campaña criminalizadora contra el Gobierno Bolivariano y el chavismo en general. Tal es el caso de José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, en señal de un control de daños inédito debido a lo registrado por periodistas gubernamentales e independientes este 23 de febrero en las zonas fronterizas en el marco del reáliti show humanitario.

Mañana, durante la reunión en Bogotá, el Grupo de Lima debería descartar completamente la opción militar en Venezuela.

El derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso. En particular, no se cumplen los requisitos jurídicos de la “responsabilidad de proteger”. pic.twitter.com/3cdzrCsKnO

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 25 de febrero de 2019