La historia del día en que Catrillanca fue detenido a bordo de un auto robado

EL NUEVO TESTIMONIO QUE MARCÓ UN HITO

Fue el 14 de enero recién pasado que el fiscal Enrique Vásquez recibió el testimonio que marca un hito respecto del supuesto vínculo de Camilo Catrillanca y el menor M.P.C. con el robo de los tres autos de las profesoras de Ercilla. Y también sobre la relación del joven mapuche con el robo de la camioneta Chevrolet que él conducía cuando fue detenido en la Pasarela Quechereguas, el 22 de octubre de 2018.

“Yo soy conductor de camiones y tractores, ahora mismo estoy dedicado a manejar camiones forestales de particulares que me pagan por el día dependiendo del trabajo realizado. Sobre lo que usted me consulta, por mi trabajo, yo conocí a Mijael Carbone a quien le hice unos fletes de madera desde Temucuicui hacia Temuco y otros para Los Ángeles, y después le traje una madera para que hiciera su casa en el Fundo La Romana. Eso fue hace unos ochos meses. Asimismo, por él conocí a más gente de Temucuicui: a don Jaime Queipul, a don Víctor Queipul, a Marcelo Catrillanca (padre de Camilo Catrillanca) y a su papá, que tiene cargo de Lonko, y detrás del Lonko también vive la familia Huenchullán que son dos o tres hermanos a los que igual les trasladé metro ruta de madera”, así inició ese día Wilson David Fuentes Romero su declaración, en Collipulli,

Fuente Romero continuó:

“Es por esto que conozco a varias personas de la Comunidad Temucuicui y asimismo conocí a Camilo Catrillanca, al que ubicaba desde hace un tiempo por todos los trabajos que he hecho en la comunidad y él era conocido y, además, nieto del Lonko Catrillanca. Más o menos unas dos semanas antes de que mataran a Camilo, él me pidió que lo llevara a Ercilla para comprar los materiales para terminar un radier que estaba haciendo en la casa nueva que se estaba construyendo en el Fundo La Romana, que pertenece a la comunidad. Le habían faltado materiales y como yo andaba en el camión, me pidió que lo llevara a Ercilla, pero después él mismo me dijo que se iba a conseguir una camioneta y que si le iba bien, no era necesario que lo llevara. Yo mismo lo acerqué al lugar donde se consiguió la camioneta y lo vi irse con Henry (Millanao Cañuta), su hermano chico, M.P.C. (el menor que iba junto a Catrillanca cuando lo mataron) y otro más que no conozco, pero en total eran como cinco que salieron para Ercilla”.

La camioneta blanca en la que Wilson Fuentes vio a Camilo Catrillanca alejarse ese 22 de octubre de 2018, después de pedirla prestada, es el mismo vehículo Chevrolet en el que fue detenido esa tarde junto a los cuatro jóvenes en la Pasarela Quecheregua. Pero el conductor de camiones y tractores sabía algo más sobre esa camioneta robada a la Cooperativa Coopelan el 30 de marzo en Los Ángeles:

“Esa camioneta yo la veía siempre circulando por la comunidad. Esa misma tarde me llamaron desde la comunidad para preguntarme si sabía algo de Camilo: parece que los habían llevado a todos detenidos porque la camioneta que le habían prestado a Camilo era robada. Pero al día siguiente lo dejaron en libertad”, fue el relato de Wilson Fuentes.

Pero había más revelaciones. Ese lunes 14 de enero, el fiscal Enrique Vásquez recibió de Fuentes Romero un testimonio que aportaría un dato clave sobre el supuesto vínculo de Camilo Catrillanca y el menor M.P.C. con el robo de los tres vehículos de las profesoras de la Escuela Rural Santa Rosa:

“Después (de la detención) volvimos a trabajar normal con Camilo. Yo les estaba sacando madera desde el predio de su abuelo, que es el Lonko de la comunidad. Les alcancé a hacer dos camionadas desde su predio hasta Los Ángeles, incluso en la segunda camionada que saqué de noche desde la comunidad, Carabineros me hizo un control y tengo las guías si es necesario verificar las fechas”.

Wilson Fuentes Romero continuó su relato: “El día 14 de noviembre, yo llegué en la mañana a cargar al mismo lugar: atrás de la casa del abuelo de Camilo, donde está el retazo de madera que tienen ellos, que son tres ‘lenguetas’ de pino nativo que están detrás de la casa del abuelo de Camilo. Ese día debo haber llegado más o menos a las 8:30 o 9:00 y después, pasadas las 10 de la mañana, llegaron en el tractor de la comunidad Camilo Catrillanca, acompañado de un cabrito que conozco (M.P.C.) y que se tiñe el pelo amarillo y al que detuvieron los carabineros cuando mataron a Camilo. Más tarde llega Henry (Millanao Cañuta), que es un socio que tenía Camilo y que debe tener unos 26 o 28 años, el mismo que andaba con él cuando los detuvieron en la camioneta blanca. Y también llegó otro cabro que andaba con Henry, pero no lo conozco. Debe tener más o menos la misma edad que Henry. Yo terminé de cargar la madera que ellos me habían dejado lista para cargar y después me fui como a las 12 de día. Ellos quedaron rematando la carga que faltaba con el tractor, por eso el tractor llevaba la pala forestal, porque ese día Camilo estaba sacando leña para la comunidad y haciéndome la carga de madera para mí”.

“Yo les pedí que me avisaran cuando hayan completado la carga que faltaba, pero no me llamaron nunca para avisarme. Como a las 5 y tanto, escuché por radio que había habido un enfrentamiento en Temucuicui y que había un fallecido, por lo que decidí no entrar ese día por todo lo que salía en las noticias. Entonces, llamé a Henry para preguntarle si era verdad lo que salía en las noticias, y él me dijo que era verdad que había un fallecido, pero que iba a averiguar bien qué había pasado porque no tenía antecedentes”.

“Al día siguiente yo me enteré que se confirmaba la muerte de Camilo y después de eso, al segundo día, vine al velatorio a la comunidad. Allí no escuché nada sobre si Camilo estaba o no involucrado en un robo, pero sí que cuando iba en el tractor, junto con M.P.C., al ver a Carabineros, se devolvieron y ahí les dispararon”.

“No tengo el número de teléfono que usaba Camilo, porque se me perdió mi equipo celular, lo voy a tratar de recuperar, pero la mayoría de las veces yo me comunicaba con Camilo al número de Henry, siempre me llamaban de ese número. El número que yo usaba y donde tenía todos mis contactos es (lo proporciona) de la empresa Claro y una vez que tenga los números de ellos, se los voy a entregar a la Fiscalía o al oficial de la PDI de la manera más expedita”.

Sobre qué hizo Camilo Catrillanca y el menor M.P.C. entre las 12:00 –cuando Wilson Fuentes se va de Temucuicui- y pasadas las 16:00 del 14 de noviembre, cuando se produce el violento robo de los tres autos de las profesoras de Ercilla, el conductor de camiones y transportista de madera también entregaría los datos que faltaban:

“A su consulta, yo insisto en que el 14 de noviembre salí de la comunidad a más tardar a las 12:00, porque a las 16:00 ya estaba descargando en Los Ángeles y nunca me llamaron de vuelta para decirme que habían terminado la carga que faltaba. Pero dos días después del funeral, yo fui al lugar de los retazos a sacar la carga, porque me comuniqué con Henry, y al llegar allá, estaba hecha la carga: o sea, dos bancos más de madera en lo que se deben haber demorado unas tres horas de trabajo con el tractor”.

“Ese día, cuando yo salí, ellos cuatro se quedaron trabajando en la madera con el tractor. Andaban en una camioneta roja con carrocería de madera que usan para los traslados, porque ninguno de ellos tiene vehículo y arriendan. A su consulta, Camilo siempre usaba una pañoleta que se ponía en la cabeza y que si se la bajaba quedaba como de cuello, además una chaqueta tipo militar y para abajo un buzo. No me acuerdo si ese día andaba así, pero siempre andaba así…”.

*Fuente: CiperChile