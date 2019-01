James Hamilton sentencia el destino de Ezzati: “Va a caer en la cárcel”

Durante esta mañana se desarrolla una reunión en el Vaticano entre el papa Francisco y la delegación de la Conferencia Episcopal de Chile, encabezada por Santiago Silva y por Ricardo Ezzati, para explicar los avances que han tenido en la Iglesia católica del país en materia de abusos sexuales.

Precisamente a este último se refirió una de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero: James Hamilton. Sobre la reunión que sostendrán con la máxima autoridad de la Iglesia católica, señaló no tener muchas expectativas: “Yo pienso que va a ser un desencuentro. Uno no puede soslayar que hay personas imputadas por la justicia, que están imputados por encubrimiento de abusos reiterados y masivos en la Iglesia. Están imputados porque ya no quedó otra. Están imputados y son efectivamente, criminales”, dijo el médico en declaraciones emitidas a CNN Chile.

Sobre Ezzati, Hamilton es claro: “Probablemente, va a caer en la cárcel, y prontamente varios otros imputados, entre ellos, Errázuriz y otros más. Porque la evidencia no resiste más”.

De hecho, que el papa aún no haya asignado a un sucesor de Ezzati es señal de la crisis que vive la Iglesia católica: “Incluso se han pensado en reemplazantes extranjeros, pero tampoco hay extranjeros que cumplan con un mínimo para poder venir, porque venirse para ser arzobispo de Santiago no significa solamente tomar algo que ya está en curso, es venir a proceder y limpiar una casa que está llena de desechos y podredumbre”, sentenció una de las víctimas de Fernando Karadima.

*Fuente: El Mostrador