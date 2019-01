El modelo de Libia: la ‘Guerra por el Tesoro’ de Venezuela

Dentro de los puntos de agenda que debatirá dicho operador, existen dos que resultan muy graves. El primero de ellos buscaría despojar a Venezuela de sus activos en todo el mundo, mientras que el segundo abriría las puertas a los bombardeos masivos y uso de mercenarios militares, que es como se conoce a la ‘ayuda humanitaria’ que aplica el Pentágono en los países petroleros y ricos en recursos minerales.

Lo que ocurre en Venezuela debe leerse siempre como parte de un guion continuado. No solo el propuesto por el Comando Sur de Estados Unidos en su documento titulado ‘Freedom 2’, en el que se detallaba cómo avanzar en el “cerco y asfixia” de Venezuela, sino además en el tratamiento que el sistema financiero impone a los países que pretende esclavizar.

Cuando no logra, como en el caso de la Argentina de Mauricio Macri, someter a un país a través de un endeudamiento permitido por la élite política, recurre a la terapia de choque. El ejemplo más conocido fue el congelamiento de más de 200.000 millones de dólares del patrimonio de Libia. Dinero que, por cierto, sirvió para financiar las mismas bombas que cayeron en su territorio.

Preámbulo del saqueo

The U.S. condemns #Maduro’s illegitimate usurpation of power and urges those who support the Venezuelan regime, including security forces sworn to support the constitution, to stop enabling repression and corruption. The time is NOW for a return to democracy in #Venezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 de enero de 2019