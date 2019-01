¿Donald Trump ha sido obligado a ‎renunciar?‎

[1] Las llamadas “midterm” ‎estadounidenses son ‎elecciones legislativas que se realizan a mediados del mandato presidencial. ‎Nota de la ‎‎Red Voltaire.

[2] “US economy lost at least $6 billion to government shutdown: S&P”, Reuters, 26 de enero de 2019.

[3] «Allocution de John R. ‎Bolton sur la nouvelle stratégie de l’administration Trump en Afrique», por ‎John Bolton, Réseau Voltaire, 13 de diciembre de 2018.

[4] “Resignation letter from James Mattis”, por James Mattis, Voltaire Network, 20 de diciembre de 2018.

[5] «Estados Unidos se niega a luchar ‎por la finanza transnacional», por Thierry Meyssan, ‎‎Red Voltaire, 25 de diciembre de 2018.

[6] “Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019”, Eliot Engels, US House of Representatives, 3 de enero de 2019.

[7] “Strengthening America’s Security in the Middle East Act of 2019”, Marco Rubio, ‎‎US Senate, 3 de enero de 2019.

[8] “Mike Pompeo’s Remarks at the American University in Cairo”, por Mike Pompeo, Voltaire Network, 10 de enero de 2019

[9] «El uso del ‎terrorismo según John Bolton», por Thierry Meyssan, ‎‎Red Voltaire, 22 de enero de 2019.

[10] «Acciones de Estados Unidos contra el corrupto régimen ‎venezolano», por Mike Pompeo, Red Voltaire, 10 de ‎enero de 2019.

[11] «Estados Unidos prepara una guerra entre latinoamericanos», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de diciembre ‎de 2018.

[12] “Russian Foreign Ministry statement on the developments in Venezuela”, ‎‎Voltaire Network, 24 de enero de 2019.

[13] “House aims to ‎prevent Trump from withdrawing from NATO”, Karoun ‎Demirjian, Washington Post, 22 de enero de 2019.

[14] “President Trump, you need NATO more than ever”, Eliot L. Engel y Anders Fogh Rasmussen, CNN, 10 de julio de 2018.

[15] El ‎SouthCom es lo que los latinoamericanos llaman comúnmente el “Comando Sur” ‎estadounidense. Nota de la Red Voltaire.

[16] “Koch ‎network tells donors it plans to stay out of 2020 race, once again declining to back Trump”, Josh Dawsey and Michelle Ye Hee Lee, The Washington Post, 24 de ‎enero de 2019.