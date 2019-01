Puerto Rico, mensaje de esperanza a la Policía: “Ustedes también son pueblo” (video)

En medio de la crisis social y criminal que vive el país, donde la Policía de Puerto Rico ha tenido que defenderse a tiros de criminales, como sucedió anoche en Fajardo, un líder obrero le envío un mensaje de combatividad y esperanza a los miembros de la Uniformada.

“Es un mensaje de esperanza. Y de combatividad“, expresó Santos al conversar con El Calce en la tarde del martes, luego de que se difundiera un vídeo en el que sale sosegadamente hablándole de frente a un grupo de la Fuerza de Choque que se dio cita en una protesta del gremio de la AEE esta madrugada.

“Es un mensaje de seguridad y salud, desde el punto de vista del Policía. Es un mensaje de que nuestro país está en crisis social y emocionalmente, y a los de abajo, incuyendo a la Policía, son a los que nos están haciendo matar unos a otros, mientras los de arriba dándose la buena vida. Los de abajo y los del medio, como muchos y muchas en la Uniformada, estamos pillaos“, agregó.

La línea de seguridad se mantuvo ecuánime ante las palabra de Santos e incluso se notaba gran respeto entre ambas partes. Santos subrayó varios problemas que aquejan a la sociedad puertorriqueña e indicó que “la austeridad que vivimos los de abajo” se refleja en los duelos en la calle entre la Uniformada y los maleantes, con los agentes del orden público notablemente abrumados, según se pudo palpar recientemente en varios audios que salieron a la luz pública a través de Whatsapp.

“Es que esto es una situación bien jodida la que yo estoy planteando. Fíjate que ya mataron dos ciudadanos, no sé si son culpables o inocentes. Eso pasó por debajo del radar, como fueron criminales, pues a la gente no le importó, pero hay que ver que eso es ya una cantidad muy alta. Que lo policías hayan ya matado en un mes dos personas ya una cantidad muy alta. En la medida en que la medida no tengan recursos, esto empeorará para la Policía“, indicó, resaltando que tienen mucha presión social y emocional.

“Si mandas uno ó dos policías sólos en una situación de peligro, los policías se van a defender de la primera“, apuntó, recordando que uno de los policías tuvo que hacer un relevo de comunicación para poder pedir refuerzos desde Carolina. “Si yo fuese policía y tuviese que ir a un sitio caliente sin recursos, andaría listo para defenderme a la menor provocación“.

“Yo digo que si sigue escalando la austeridad, la misma austeridad y aquí lo que va a haber es una explosión social“, explicó, argumentando que “el aumento en la aportación de los cupones a $600 millones ha amortiguado un poco la cosa“.

“Porque la gente tiene algo de comer, pero cuando la gente no tenga de comer, esto va a estar bien malo“, arguyó.