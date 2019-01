Colombia: Iván Márquez asegura que fue un error que las FARC dejaran las armas (+video)

“La paz fue traicionada por el Estado colombiano”: Con esta frase y después de varios meses de haber salido del Espacio Territorial de Miravalle en el departamento del Caquetá, Iván Márquez reapareció en un video de 12 minutos en donde hizo un inventario, que constituye el incumplimiento del Gobierno en la etapa de implementación del acuerdo de paz.

Luciano Marín Arango, más conocido por su seudónimo Iván Márquez, es un político y excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El, desde julio de 2018, senador, asegura que no se le puede mentir a la base guerrillera diciéndole que todo está bien cuando no es así y que hay muchos temas que han sido cambiados en la marcha, y otros que no han sido implementados para cumplir con lo que quedó pactado entre las partes, después de firmar el texto definitivo en el Teatro Colón en Bogotá.

Punto por punto el exjefe guerrillero contó los incumplimientos del acuerdo y expresó que la captura de Jesús Santrich, la detención de alias Sonia y el caso de Simón Trinidad lograron una inseguridad jurídica que difícilmente se superará.

Indicó que no se puede negar el fracaso de los dos años de implementación pero que darán “la pelea para recomponer las cosas en una modesta autocrítica”. “Nosotros firmamos el acuerdo de paz como una gran victoria en la más hermosa de las luchas que es la lucha por la paz. En dos años de vigencia los resultados en materia de cumplimento son desalentadores”.

Los cambios a la JEP

Márquez mencionó que uno de los temas graves fue la modificación que sufrió la Jurisdicción Especial para la Paz ya que no solamente las Fuerzas Militares y las FARC tuvieron participación directa en el conflicto.

“Cambiaron el texto original del acuerdo firmado violentando el principio de toda negociación que se basa en que después de firmados su términos no pueden ser modificados. Destruyeron la Jurisdicción Especial para la Paz que se hizo para todas las partes involucradas en el conflicto. Las instituciones resolvieron que solo era aplicable a la guerrilla y combatientes sacando a los determinadores de la violencia desde la cúpula política y eso ha hecho mucho daño”.

Este tip o de cambios a la JEP podrían poner en riesgo la verdad que “es lo único que puede sanar las heridas del alma que deja la guerra”:

Entregar las armas puede haber sido un error

El exjefe negociador aclaró que el momento en el que entregaron las armas pudo haber sido un error ya que hay incumplimientos evidentes que no se estarían presentando si hubieran seguido con ellas aunque teniéndolas en desuso.

“La paz fue traicionada por el Estado colombiano e incurrimos en varios errores como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social cuando el comandante Manuel Marulanda había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”.

En este punto resaltó que si las armas estuvieran en poder de la Farc no se estaría hablando de retrasos en temas de tierras, política y seguridad para quienes defienden la paz del país. “Nosotros no queremos llorar sobre la leche derramada, pero no se puede decir que todo está bien cuando no es así”.

Inseguridad Jurídica

Desde que dejó el Espacio Territorial de Miravalle en el departamento del Caquetá, Márquez argumentó que sentía temor a un supuesto montaje en su contra y por esa razón decidió apartarse de esa zona. Insistió una vez más en que Jesús Santrich es inocente y que ese tipo de inconvenientes han generado que la base guerrillera sienta temor.

“El gran problema es la inseguridad jurídica y eso ha generado una desconfianza en las bases guerrilleras. El embajador de Estados Unidos en Colombia y el Fiscal General de Colombia generan ese pánico, eso sin contar los guerrilleros que siguen en la cárcel a pesar del acuerdo”.

Agregó que hay actualmente más de 400 guerrilleros que, a pesar de tener la voluntad de acudir a la JEP, no han podido salir de la cárcel y que el Gobierno no quiere ayudarles en ese tema.

Frente al caso de ‘Sonia’ explicó que esta exguerrillera ya pagó una condena de 11 años en Estados Unidos y que no tiene sentido alguno que esté en la cárcel en Colombia a la espera de su situación jurídica ya que se le acusa del mismo delito porque el que ya fue condenada.

Asesinatos de líderes sociales

En este punto Márquez explicó que en los dos años que lleva la implementación del acuerdo de paz se incrementó el asesinato de líderes sociales y que aquí se está incumpliendo con lo pactado en el ítem de garantías de seguridad.

“Han sido asesinados más de 400 líderes sociales del país y más de 85 guerrilleros lo que demuestra que hay una perspectiva de muerte aterradora. Las armas se siguen usando para asesinar y eso que el acuerdo buscaba alejarlas de la política”.

Lo que no se ha hecho en la implementación

En materia legislativa quedaron pendientes temas para reglamentar lo pactado y por eso Márquez también hizo aquí un recuento sobre lo que está como una tarea pendiente. Resaltó que la creación de las curules de paz ha sido imposible tramitarla en el Congreso y hay temas, como el de tierras, que no han llegado al legislativo para su estudio.

“El Congreso no ha avanzado en temas de participación política, titulación de tierras y reparación de víctimas del conflicto. La Fiscalía no ha querido poner en marcha la Unidad de lucha contra el paramilitarismo y hay más de 15 mil compulsas que reposan sin avance alguno en este tema”.

Por ahora el Gobierno no ha respondido a este inventario que hizo Márquez. El video de 12 minutos, que puede ver a continuación, fue publicado en Youtube en una cuenta de la Agencia Bolivariana de Prensa.

*Fuente: SurySur

