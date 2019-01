Canciller de Venezuela: “Nuestra democracia está mucho más arraigada en el pueblo que las democracias de los empresarios”

En entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile, Jorge Arreaza afirmó que el Grupo de Lima “es la junta directiva de una empresa que dirige Donald Trump y nosotros somos los trabajadores rebeldes que tienen que expulsar porque vamos en una dirección contraria”.

En entrevista con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.) de Venezuela, Jorge Arreaza, conversó acerca de la situación interna y externa de Venezuela.

Respecto del gran interés internacional que hay sobre Venezuela el canciller afirmó que “los grandes medios de comunicación, los que generan las matrices, los que ponen las opiniones y tratan de adoctrinar a los pueblos, tienen a Venezuela en el centro de su mirilla como un elemento a liquidar, a destruir, porque es negativo el ejemplo o la referencia para el resto de los países en el mundo (…) en ese querer insistir, en ese querer construir otra sociedad, además de ser un territorio que tiene petroleo, gas, oro y una ubicación geográfica extraordinaria, por supuesto que todo el mundo del hegemonismo y el gran poder del imperialismo se opone, y esto, se refleja en los medios”.

Los países que no reconocen el segundo mandato de Nicolás Maduro plantearon que en Venezuela no hay democracia, sin embargo, el ministro de RREE fue enfático en señalar que la democracia en su país “está mucho más arraigada en el pueblo, mucho más dispersa en el espíritu nacional que lo que puede ser una democracia de élite, una democracia de empresarios. Por supuesto esos modelos le temen a este otro modelo de democracia y tratan de satanizarla, de demonizarla y cuestionarla. Por eso es la insistencia en decir que la democracia en Venezuela no existe”.

Y agregó que “el poder que Hugo Chávez le quitó a la burguesía venezolana, le quitó a los Estados Unidos que dominaban la empresa petrolera, no es para el Estado, no es para Nicolás Maduro, no es para algunos ministerios, es para entregárselo al pueblo. Ése es el temor que tienen, porque si en todos los países lo hicieran, el mundo cambiaría radicalmente y eso es lo que quieren evitar estos grandes poderes del capitalismo”.

En relación a los problemas económicos, el ministro aseveró que “nosotros estamos bajo el bloqueo y el asedio financiero de los Estados Unidos desde hace varios años y es una variable fundamental porque ¿qué hace Europa? Europa sigue el ejemplo de quien también manda allá, es decir, Estados Unidos. Entonces, las sanciones que nos ha pretendido aplicar son copia y calco de las que nos ha querido aplicar Estados Unidos. Los gobiernos en América Latina que pasaron a ser de sus pueblos a las élites empresariales tienen a un Piñera, a un Macri, a un Hernández y otros, que todos son co-empresarios o productos del mundo empresarial. Ellos son la junta directiva de una empresa que dirige Donald Trump y nosotros somos los trabajadores rebeldes que tienen que expulsar de esa empresa porque les molestamos. Nosotros vamos en una dirección contraria”.

Asimismo, sobre la inflación que se vive en Venezuela el canciller Arreaza aseguró que “el gran problema de la economía venezolana es la hiperinflación. Es por eso que el presidente Maduro ha dicho que él se va dedicar casi fundamentalmente a combatirla, a pesar de que es inducida y tiene una gran carga exógena. Lo que nosotros podamos hacer internamente en la economía más los instrumentos nuevos que vamos a crear, servirán para contener este fenómeno inducido. El abastecimiento ha mejorado sustancialmente y tenemos, además, un plan para reactivar la producción nacional en Venezuela, que es lo fundamental. Tenemos que producir y dejar de ser una economía importadora, pues el modelo rentista petrolero se agotó”.

Para el ministro de RR.EE., desde Chávez que en Venezuela se ha profundizado “la democratización de los accesos, la democratización de la vida, y eso es todo lo contrario a una dictadura. Por eso, a pesar de todo el problema económico, que es real -el Presidente tiene un programa de recuperación-, tenemos una inmensa base popular porque esos venezolanos saben que hoy tienen derechos que le fueron negados en el pasado y que serían negados en el futuro si la revolución se fuese del poder”.

Por otro lado, durante la ceremonia de juramento de Nicolás Maduro, el presidente venezolano propuso la realización de una cumbre de líderes latinoamericanos para discutir sobre temas de la región, además de afirmar que no tendría problemas en hablar de la situación de su país. De acuerdo a Arreaza, esta idea no ha tenido buena acogida porque “no quieren que se convoque la cumbre, no quieren que se avance porque saben que si se da esa discusión con franqueza, mirándose a los ojos con respeto, no habrá una verdad sino varias verdades. Venezuela tiene su verdad, al igual que Nicaragua, Cuba, Bolivia y los países del Caribe, de manera que ahí las cosas serían distintas”.

Frente al bloqueo económico y el rechazo de algunos países al gobierno venezolano, el canciller afirmó que “nosotros estamos en resistencia y estamos en ofensiva a la vez. Finalmente, este nuevo periodo del presidente Maduro se va a dedicar a lo económico y nosotros veremos cómo mejora sustancialmente. Lo que tenemos que hacer es continuar con firmeza a contracorriente en el mundo, creyendo que es posible construir este modelo necesario”.

*Fuente: Diario UdeChile