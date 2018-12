¿Quién es el Señor López? Volúmen 1

Luis Mandoki es un cinesta mexicano, que trabaja en Hollywood y México desde hace largos años. Vino a México a rodar escenas del film “Voces inocentes” y se entusiasmó con la personalidad del candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabiendo lo que los circulos de poder decían de este político, que ya había sido dos veces candidato a presidente, y decidió hacer este documental que Usted puede ver hoy. Es una demostración que en nuestros continente hay suficientes almas rebeldes y bravas que siguen luchando por el cambio, por una sociedad mas justas, más democrática.

La Redacción de piensaChile

Luis Mandoki (n. Ciudad de México; 17 de agosto de 1954) es un director de cine que participa tanto en México como en Hollywood. Ha sido galardonado con varios premios y nominaciones importantes. Debutó en 1976 con el largometraje Silent Music. Recientemente produjo 2 documentales acerca de las elecciones presidenciales de México de julio de 2006: ¿Quién es el señor López? (2006) y Fraude: México 2006 (2007).

Premios

Festival de Cannes en 1976: por Silent Music

Premio Ariel en 1980: Mejor director por El secreto

Golden Globe: Gaby:una historia verdadera, dos nominaciones

Óscar: Gaby: una historia verdadera, nominación

Festival de Berlín: Oso de Cristal por Voces Inocentes,

Premio Stanley Kramer: por Voces Inocentes

Premio al Mejor Director del Año 2005, otorgado en 2006 por Canacine[1].

Filmografía

La vida precoz y breve de Sabina Rivas (2012)

Fraude: México 2006 (2007)

¿Quién es el señor López? (2006) (DVD)

Voces Inocentes (2004)

The Edge (2003)

Trapped (2002)

Angel Eyes (2001)

Amazing Grace (2000)

Message in a Bottle (1999)

Cuando Un Hombre Ama A Una Mujer (1994)

Born Yesterday (1993)

White Palace (1990)

The Edge (TV, 1989)

Gaby: a true story (1987)

Motel (1984)

Papaloapan (1982)

El secreto (1980)

Campeche, un estado de ánimo (1980)

Mundo mágico (1980)

