Plan Araucanía: los errores de la política pública en el conflicto mapuche

Campbell R. y Quiroz, D. (2015). Chronological database for Southern Chile (35° 30’–42° S),∼33000 BP to present: Human implications and archaeological biases. Quaternary International, 356, 39-53.

Correa, M., Yañez, N., y Molin, R. (2005) La reforma agraria y las tierras mapuches. LOM ediciones, Chile.

Dillehay, T. D. (2007). Monuments, empires, and resistance: The Araucanian polity and ritual narratives. Cambridge University Press.

Dillehay, T.D., Quivira, M. P., Bonzani, R., Silva, C., Wallner, J., y Le Quesne, C. (2007). Cultivated wetlands and emerging complexity in south-central Chile and long distance effects of climate change. Antiquity, 81(314), 949-960.

Sauer, J. J. (2015). The archaeology and ethnohistory of Araucanian resilience. Springer International Publishing.

Storey, A. A., Ramírez, J.M., Quiroz, D., Burley, D., Addison, D., Walter, R., Anderson, A., Hunt, T., Athens, J.S., Huynen, L., y Matisoo-Smith, E. (2007). Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (25), 10335-10339.

Zavala, J., y Durán, T. (2005). Flujos migratorios e identidades culturales en La Araucanía: reflexiones desde un acercamiento histórico-antropológico de los desplazamientos humanos. CUHSO· Cultura-Hombre-Sociedad, 10(2), 37-49.

Zavala Cepeda, J. M., & Dillehay, T. D. (2010). El “Estado de Arauco” frente a la conquista española: Estructuración sociopolítica y ritual de los Araucano-Mapuches en los valles Nahuelbutanos durante los siglos XVI y XVII. Chungará (Arica), 42(2), 433-450.