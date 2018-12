Habla la madre del niño migrante que murió estando bajo custodia de Estados Unidos

La madre de Felipe Gómez Alonzo, el niño guatemalteco de ocho años que falleció mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, habló sobre la muerte de su hijo. Estas son palabras de Catarina Alonzo.

Catarina Alonzo expresó: “Fue una sorpresa cuando mi esposo dijo que mi hijo murió. Cuando me despedí de él estaba sano. Pero luego mi esposo dijo que murió apaciblemente. Se fueron [de Guatemala] debido a la pobreza. Mi esposo me llamó desde México, dijo que no habían tenido ningún problema y que se encontraban bien”.