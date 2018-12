Emilia Nuyado defiende la interpelación con potente mensaje: “Una india tiene el derecho a levantar la voz del pueblo mapuche”

Un tono calmado, con constantes llamados al diálogo, y con sucesivas citas a dios y a la paz caracterizaron la intervención que este martes realizó el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), durante la interpelación en su contra que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.

Durante dos horas y media, la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS) formuló las interrogantes para que el titular de la cartera a cargo de seguridad explicara las circunstancias en que fue asesinado Camilo Catrillanca, el joven de 24 años quien murió en medio de un operativo del Comando Jungla en la comunidad de Temucuicui.

De este modo, el primo de Sebastián Piñera debió responder a 15 preguntas en las que aprovechó para demostrar un expresivo lamento por la muerte de Catrillanca, pero siguió en la estrategia del gobierno de no atribuir una responsabilidad institucional a Carabineros e insistir en la tesis de los errores individuales.

“Si algo pudiese haber hecho para evitar la muerte de Camilo Catrillanca, por dios, por dios que me lo he recriminado durante estos días, qué otra cosa no hubiese querido”, dijo el ministro, en una alocución especialmente cuidadosa en su lenguaje no verbal, respetuosa con su interlocutora y con la familia del joven –a quien pidió disculpas en dos ocasiones–, y en posicionarse desde un aparente camino de la paz y el diálogo.

“El presidente de la República y yo como ministro señalamos que respaldamos el accionar de Carabineros siempre que se desarrolle dentro de la ley y el Estado de Derecho, y quiero aprovechar de hacer un llamado: Carabineros es una institución fundamental de la república de Chile y todos debemos cuidarlos”, agregó.

Además, frente a los cuestionamientos que Nuyado le realizó por las constantes violaciones a los derechos humanos que ha sufrido históricamente el pueblo mapuche por parte del Estado, Chadwick señaló: “Así como no hay paz con violencia, menos hay paz violentando de derechos humanos de ninguna persona. La paz se construye con diálogo, búsqueda de encuentros, caminos que nos conduzcan a mirarnos unos a otros poniéndonos en lugar del otro, eso es lo que estamos trabajando”.

Consultado sobre cómo califica la situación en La Araucanía, el ministro del Interior señaló que cree que en la zona existe terrorismo, debido a que en ella la población sufre temor de verse expuestos a que sus bienes, sus viviendas, sus vidas, sus instrumentos de trabajo puedan ser incendiados, destruidos o dañados.

Sin embargo, aclaró que no considera al pueblo mapuche como “terrorista” sino que insistió en que es un “grupo reducido” el que se dedica a realizar “acciones violentas”.

Además, Chadwick aprovechó la instancia para recalcar las responsabilidades a los anteriores gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en los que se realizaron 21 querellas por la Ley Antiterrorista (en los dos períodos de corrido), mientras que en la segunda administración de Bachelet se presentaron 12.

Vale aclarar que en ninguno de los procesos judiciales anteriores se pudo acreditar que existiera delito terrorista, y que hasta el momento el único condenado por la Ley Antiterrorista es Raúl Castro Antipán, el infiltrado de Carabineros en las comunidades de La Araucanía por su participación en el caso Tur Bus.

En redes sociales se comentaba mucho sobre los llamados a la paz del ministro, a quien incluso se comparaba con John Lennon, lo que quedó aún más en evidencia hacia el final de la intervención donde llamó a seguir un camino de “mirar hacia adelante y dejar de lado nuestras recriminaciones históricas, nuestras diferencias entre presente y pasado y tengamos que encontrar camino de unidad donde manos se busquen para entrelazarse, no para tirar bidón bencina ni disparar gatillo”.