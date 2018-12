Boletín del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA)

FCINA

Desde 2012 Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, país que le otorgó el derecho de asilo.Desde hace una década, Assange ha sido objeto de una persecución legal y acoso mediático, con pretextos en gran parte fabricados. En el fondo, es evidente que no se le perdona a Wikileaks haber divulgado información confidencial de gran relevancia pública.

Julian Assange acorralado

Sally Burch

El cerco se aprieta sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien sigue en condición de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. La persecución internacional crece y sus derechos son coartados.

Se lanza campaña por Julian Assange ante la UNESCO

ALAI

Ante el peligro que corre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, de ser expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, se ha lanzado una campaña para proponer que, con motivo del aniversario 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Directora General de la UNESCO designe al australiano como Embajador de Buena Voluntad de este organismo de Naciones Unidas.

Foro Social de Internet América Latina

Manifesto pela criação imediata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais

Intervozes

As entidades representativas, instituições acadêmicas, organizações e pessoas (42 no total) que subscrevem este Manifesto clamam pela imediata criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD de forma a implementar as providências legais decorrentes da sanção da Lei nº 13.709, de 15 de agosto de 2018 (a “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD”).

Brasil / Amadeu: Si WhatsApp quiere contribuir con la democracia, que entregue los metadatos de la elección

Nina Fideles, Mayara Paixão

“El debate electoral en Brasil fue anulado, nadie discutió nada, es una situación atípica que va a dar mucho trabajo para deconstruir”. La frase es del sociólogo Sérgio Amadeu, en respuesta al papel de las redes sociales en las elecciones de 2018 en Brasil.

Redes sociais: Em audiência no Senado, entidades compartilharam preocupação com crimes de ódio e pediram maior controle do Estado

Brasil de Fato

Em audiência no Senado, entidades compartilharam preocupação com crimes de ódio e pediram maior controle do Estado.

Integración Regional

Declaración de la XVI Cumbre del ALBA-TCP: En Defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

ALBA-TCP

ALBA-TCP reitera la voluntad de continuar impulsando la construcción de un nuevo orden internacional, democrático, justo, inclusivo y equitativo, en el que sea efectiva la igualdad soberana entre los Estados y el respeto a la libre determinación de los pueblos; un orden que promueva la cooperación y el multilateralismo, al mismo tiempo que repudie el intervencionismo y las acciones coercitivas unilaterales, entre otros puntos.

Cumbre del ALBA-TCP en La Habana: Por una Latinoamérica unida

CubaDebate

El punto fundamental para los diálogos se centraron en la necesidad de preservar la condición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz en el contexto de las agresiones de Estados Unidos y sus aliados en el área, evidenciadas en la desestabilización de gobiernos legítimos, democráticamente electos como Nicaragua y Venezuela.

(Video) XVI Cumbre ALBA-TCP (completa)

Países del ALBA-TCP abogan en Cuba por fortalecer integración

Prensa Latina

La declaración final de la XVI Cumbre del bloque, realizada ayer en La Habana, contiene la voluntad expresa de construir un nuevo orden internacional.

David Choquehuanca, Secretario General ALBA-TCP, en la XVI Cumbre del organismo

ALBA-TCP

Durante su intervención en la XVI Cumbre del ALBA-TCP el secretario general de dicho organismo, David Choquehuanca, afirmó que “en el fondo de nuestros corazones todos los seres humanos somos integracionistas”.

Uruguay asume presidencia del Parlamento del Mercosur

Aram Aharonian, FILA

En el marco de la LX Sesión Plenaria del Parlamento del Mercosur, se realiza el traspaso de la Presidencia del organismo de Paraguay a Uruguay. El período de la presidencia de Uruguay en el Parlasur se iniciará el 1° de enero de 2019 hasta diciembre de 2019 y será ejercida por el diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani (MPP).

Parlasur como respuesta al Mercosur de los gobiernos y espacio para darle voz a los sin voz

Daniel Caggiani / NODAL

Como espacio de representación de los pueblos del Mercosur, el Parlamento fue pensado como las puertas y las ventanas para repensar el proceso de integración. En el contexto en el cual se encuentra el bloque, el Parlasur necesita fortalecer los vínculos inter-institucionales con las organizaciones sociales que tienen una voz calificada en materia laboral y de políticas públicas en derechos humanos del bloque. Con todo esto se procura colaborar en la consolidación de la la democracia en el bloque y en la región, como el principal objetivo estratégico a lograr durante 2019.

Mercosur: cancilleres firman acuerdos comerciales y hoy se realiza la cumbre presidencial

NODAL

El canciller uruguayo despidió a Aloysio Nunes, canciller de Brasil desde marzo del 2017. Señaló la importancia de las personas más allá de sus ideologías y definió a Nunes como un amigo que aportó experiencia, sabiduría y don de gente.

Coyuntura regional

(AUDIO) Lo que deja el 2018 en el Cono Sur

ALER

En el programa de esta semana repasamos y analizamos con mirada propia lo más importante del año que termina en los países del Cono Sur. Media hora en la que se enlazan en simultáneo las voces de las comunicadoras y comunicadores de Aler desde Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. Participan Carla Mancilla desde Radio Universidad Austral de Chile, en Valdivia; Vivian Fernándes de la agencia Brasil de Fato desde San Pablo; José Imaz desde La Cotorra FM de Montevideo, Uruguay; Elio Lezcano desde Radio Fe y Alegría Paraguay y Pepe Frutos desde la Red FARCO de Argentina.

América Latina: 2018

Rafael Cuevas Molina / NODAL

l 2018 ha sido en general un año de resistencia y retrocesos para las fuerzas progresistas y de izquierda de América Latina. Lo peor que pudo haber pasado es la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, no solo por lo que sufrirá ese país, sino porque instaura un “ambiente de época” reaccionario que resentiremos todos. Es la vuelta revanchista y cínica de un neoliberalismo chabacano y prepotente que emula a su epígono del Norte. En el 2019, quedaremos apresados entre estos dos trogloditas. No son buena noticias.

Maduro denuncia: Más de 700 paramilitares entrenan en Colombia para ejecutar golpe de Estado en su contra

Resumen Latinoamericano

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, amplió detalles este miércoles en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales sobre un plan de golpe de estado en su contra, gestado desde la Casa Blanca para asesinarlo e instalar en el país “un Consejo de Gobierno transitorio”. Denunció que John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional de la administración Trump, fue designado jefe del Plan Venezuela, quién actúa con la complicidad de Colombia para realizar este golpe de estado.

Bolivia: el Tribunal Electoral rechaza 11 impugnaciones contra la repostulación de Evo Morales

NODAL

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó este viernes 20 impugnaciones de un total de 21 presentadas contra cinco binomios presidenciales inscritos para las inéditas elecciones primarias del 27 de enero de 2019. Un total de 11 fueron contra el binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García.

Por unanimidad, el Frente Amplio expulsó a Almagro, y sacó de la pelea electoral a Sendic

Luvis Pareja, Question Digital

El plenario del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay, decretó este sábado la expulsión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su conducta al frente del organismo panamericano, por su permanente agresión al gobierno venezolano y su respaldo a una.intervención militar en el país.

Comunicación

Asamblea de Ecuador aprueba reformas a Ley de Comunicación

Telesur

Con 75 votos a favor, 25 en contra y siete abstenciones, el legislativo ecuatoriano decidió dar el visto bueno a las modificaciones a la ley que se gestaron en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea. Ahora el documento se enviará al Ejecutivo para que realice sus observaciones y lo sancione u objete.

(Video) Intervención Ana Acosta, Wambra, sector de medios comunitarios