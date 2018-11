¡No puede ser cierto! Cheyre, de cómplice pasó a encubridor, en “Caravana de la Muerte”. Pena: “3 años de libertad vigilada”

Durante esta jornada se notificó la condena de 3 años y un día a Juan Emilio Cheyre por su participación en la Caravana de la Muerte, específicamente por el encubrimiento del homicidio de 15 personas.

Al respecto Ernesto Lejderman, cuyos padres fueron asesinados víctimas de la Caravana de la Muerte, dijo que “uno como familiar, como víctima, escuchando los testimonios y sabiendo que hubo tantos asesinatos, esta pena a uno le parece poco, muy poco“.

Te puede interesar: Caravana de la Muerte: Condenan a Juan Emilio Cheyre a 3 años y un día por encubrir 15 homicidios

“Creo que Cheyre sí ha tenido una condena social, una sanción moral hecha por toda la sociedad, en ese sentido sí hubo justicia“, comentó .

Respecto al actuar de la Justicia chilena, Ledjerman confesó que “me hubiera gustado una justicia más rápida, ágil y que esclarezca mejor los hechos”.

Agregó que “rescato y valoro la justicia de Chile que va avanzando, a pesar de que hay un gobierno de derecha en este momento, la justicia sigue avanzando”.

Respecto a la condena reveló que “no tengo nada personal con Cheyre ni mucho menos, yo pido justicia para mis padres, justicia para todos los chilenos y extranjeros en general y seguiré trabajando para eso”.

Se refirió a los sobrevivientes de delitos de lesa humanidad señalando que “me hace daño ver a muchos hombres que han sido torturados, que no pueden trabajar, son ancianos y deben sobrevivir con una mísera pensión, eso sí me afecta mucho y creo que el Estado de Chile debiera poder corregirlo“.

Te puede interesar: A los 91 años muere Sergio Arredondo, mano derecha de Arellano Stark en la Caravana de la Muerte

“Me parece importante que Cheyre dé la cara , no le deseo a Cheyre ni a ningún militar lo que le pasó a mis padres y a todos los chilenos que fueron asesinados“, comentó Lejderman.

Mira las declaraciones de Ernesto Lejderman en este video: