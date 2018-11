Increíble: EE.UU.compra gas a Rusia, pero presiona a Europa para que no haga lo mismo

Es aquí donde quedan todas las cartas vistas, y donde EEUU muestra su pragmatismo llevado al hiper extremo. Tanto, que es capaz de violar sus propias medidas: comprarle gas a Rusia pese a sus propias sanciones impuestas. Así que, hecha la ley, hecha la trampa. Como EEUU no puede importarlo directamente, actúa a través de empresas mediadoras como es el caso de la francesa Engie. ¿Qué cara se les quedará a sus socios europeos que quieren echar a Rusia del viejo continente?Ya en 2017 el país norteamericano recurrió a una estrategia parecida e importó combustible ruso del Reino Unido con la mediación de la empresa francesa. En tanto, pocos días atrás, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, informó sobre tres petroleros con gas natural licuado ruso que se dirigían a EEUU desde el yacimiento ruso Yamal.

Para Carretero Miramar lo que hace EEUU es defender sus propios intereses geoestratégicos y comerciales.

“En ese sentido [EEUU] no le hace ascos a nada: si necesita comprarle gas a Rusia, obviamente lo hará. Lo hará de maneras indirectas, no abiertas, no le hará ningún tipo de publicidad a esas operaciones, y al mismo tiempo será capaz de, paralelamente, tratar de prohibírselo, tratar de presionar a sus asociados y aliados para que no lo hagan”.

Así, Gazprom constató que las compañías estadounidenses perdieron la batalla. “Los estadounidenses prácticamente no suministran GNL a los países de Europa al perder ante la competitividad del gas de Gazprom transportado por tuberías”. El comunicado puntualizó que en los primeros diez meses la relación de los envíos de gas ruso frente al GNL estadounidense fue de 100 a 1.