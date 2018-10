Periódico The New York Times informa que Rick Gates, ex ayudante de campaña de Trump, estaba en contacto con la compañía israelí Psy-Group

TITULAR

El desprestigiado ex funcionario de la campaña electoral de Donald Trump Rick Gates solicitó propuestas de una firma israelí de operaciones psicológicas para manipular las redes sociales a favor de Trump y reunir información sobre sus opositores durante la temporada de elecciones del año 2016. Esto fue informado por el periódico The New York Times, que señala que Gates se contactó con Psy-Group, una compañía integrada por ex agentes de inteligencia israelíes, en busca de formas de socavar la campaña de Hillary Clinton. Psy-Group también propuso utilizar miles de cuentas falsas de redes sociales para abordar a los delegados de la Convención Nacional Republicana con el fin de evitar que se rebelaran contra Trump. El periódico informa que el propietario de Psy-Group presentó las propuestas en una reunión efectuada en la Torre Trump durante el año 2016 en la que participaron Donald Trump Jr., el asesor de Emiratos Árabes Unidos George Nader y Erik Prince, fundador de la empresa mercenaria Blackwater. The New York Times advierte que no hay pruebas de que Gates actuara sobre las propuestas de Psy-Group. El año pasado, Rick Gates y su jefe, Paul Manafort, fueron acusados por el equipo del fiscal especial Robert Mueller por múltiples denuncias de fraude y evasión fiscal. Gates se declaró culpable de muchos de los cargos en su contra.

