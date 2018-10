Cheyre no varía: No se acuerda… Solo hizo labores de ayudante del comandante del regimiento…

Modesto Muñoz (83) está a minutos de ingresar al cuartel de la PDI donde lo espera el ministro en visita Vicente Hormazábal y el ex general Juan Emilio Cheyre, acusado por delitos de tortura ocurridos en el Regimiento Arica en el año 1973. Antes lo hizo Amador Muñoz y Juan Eliseo González… «Yo fui el segundo en ingresar», dice.

Junto a ellos, otros cinco fueron interrogados por el ministro, en un proceso que comenzó después de la querella presentada por Nicolás Barrantes, torturado en el recinto militar de La Serena y hermano de Marcos, asesinado durante el paso de la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973.

«Me resulta un golpe grande venir después de 45 años y verle la cara a un torturador que siempre ha negado todo. Es fuerte, pero acá estamos, para decirle que no es una blanca paloma como lo ha sostenido siempre, sino que él secundaba a Ariosto Lapostol y ejecutaba las torturas. Yo soy un preso político y me tuvieron un año y medio detenido en la cárcel y cada cierto periodo me llevaban al regimiento para realizarme torturas y achacarme un montón de acusaciones que son totalmente irreales. Por eso, voy a mirarle la cara a quien me torturó hace 45 años. Pero para eso hay que tener la fuerza y enrostrarle lo que hizo con nosotros, los que estábamos presos en esa época y que hoy ha tratado de negar»,

dijo don Modesto antes de ingresar al cuartel y verse la cara con su opresor.

Producto de una enfermedad, Juan Eliseo González, otro de los cariados, ha perdido gran parte de la visión.

«Solamente veo bultos, ya que facciones no veo y no puedo leer. Por eso no le vi su cara, pero sí reconocí su voz»,

señala este hombre que hoy en silla de ruedas dice que fue detenido el 19 de septiembre de 1973.

«Fui torturado desde el 22 de octubre hasta el 27 de noviembre una vez a la semana. Me golpeaban en los oídos, me ponían corriente y producto de eso, es que tengo las costillas quebradas, además de una parálisis en la mano, porque como me colgaron cuando estuve detenido, los músculos quedaron más largos que los huesos. Lo bueno es que también había médicos detenidos que me ayudaron para recuperar el movimiento de las manos».

Apoyando a los ex presos políticos estuvo Ana Merino, presidenta de la Agrupación regional de Familiares de Detenidos Desaparecidos:

«Efectivamente esta es la tercera vez que lo traen a La Serena y ya ha sido procesado por el caso ‘Caravana de la Muerte’, así que ahora esperamos que la justicia prevalezca y realmente que Juan Emilio Cheyre se saque la careta de mentiroso, que diga la verdad y que vaya a la cárcel. Han estado declarando los presos políticos y nosotros estamos acá para apoyarlos, porque también es nuestra lucha. Nosotros no sabemos el destino final de nuestros familiares, puesto que hasta el día de hoy, ellos (los militares) han tenido la cobardía de no decir dónde están».

Causa por torturas

«Es una causa por torturas, que se inició por una querella puesta por Nicolás Barrantes y a la que se han adherido otras personas. He citado a una audiencia de careo a uno de los imputados de esa causa, Juan Emilio Cheyre, denuncias que se ubican entre el 11 de septiembre de 1973 y diciembre del mismo año», indicó el ministro en visita, Vicente Hormazábal.

Respecto al avance del proceso, Hormazábal comentó que:

«se avanza, puesto que llevamos más de cuatro tomos, sólo en esta arista, porque la separé con la arista de Ovalle, donde varias personas pasaron por esa ciudad y luego fueron traídas al regimiento y que denuncian haber sido torturadas en la tercera comisaría de esa comuna. Estamos haciendo todas las diligencias lo más rápido posible, todas las que sean necesarias, las que nos han sugerido las partes, tanto la defensa del señor Cheyre como de los denunciantes y también varias diligencias de oficio que van resultando de las declaraciones que se prestan en la causa, como también de ciertos documentos que tenemos, por ejemplo un libro ingreso de cárcel donde hemos sacado muchas personas que en esa fecha aparecen siendo ingresados el mismo día».

Consultado por la cooperación del ex general, apuntó que:

«Cheyre coopera, menciona los hechos que a él le habría tocado realizar y se han hecho diligencias en la causa para corroborar esas situaciones. También menciona que le había tocado hacer más actividades de ayudantía en la intendencia y, como tal, reactivar varias partes de la economía de la región, así que respecto a eso se han hecho diligencias para determinar si esta situación ocurrió de esa manera o es como lo plantean los denunciantes».

Por el momento, el ministro asegura que aún quedan diligencias por hacer, especialmente en Santiago a finales de este mes:

«y tomar declaraciones a algunas personas para después de eso, estar en condiciones de tomar algunas decisiones en la causa. ¿Si es que hay más militares denunciados? Algunos mencionan a Ojeda Torres, al señor Larenas y con ellos también se han realizado investigaciones. Hace unos días estuve en Concepción y le tomé declaraciones a Vargas Mikele, que era capitán en ese tiempo en la zona».

Su defensa en la mentira

Nicolás Barrantes fue detenido en Ovalle en el mes de octubre de 1973 y luego trasladado al Regimiento Arica en La Serena, donde acusa haber sido duramente torturado. Por lo mismo, se ha transformado en el principal querellante contra el ex uniformado y con quien fue careado el año pasado en Santiago.

«Y ahora estamos acá apoyando a los compañeros que están en un careo con Cheyre para ver la verdad, encajar las cosas. Hace 45 años las personas sufrieron vejámenes, torturas. Yo me carié en Santiago el año pasado con Cheyre y otras personas más. Antes de eso lo veía en la televisión, pero después tuve un cara a cara y es un mentiroso, un criminal, que participó en la matanza de los 15 compañeros que murieron en el regimiento. Pero lo niega, dice que estaba haciendo otras cosas, que escuchó, que ese día el comandante le pidió que preparara el almuerzo. Todo ha sido una seguidilla de mentiras»,

indicó Barrantes.

