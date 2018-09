“Zomo Newen”, concepto en mapudungún, que en castellano significa: “La fuerza de las mujeres”

“Lafkenche Zomo Newen” es una película Documental sin fines de lucro, que cuenta historias de un grupo de mujeres Mapuche Lafkenche que trabajan la lana y se esfuerzan por mantener viva su cultura transmitiendo sus saberes, siendo las principales portadoras de su legado ancestral.

Todas ellas habitan en la comuna de Teodoro Schmidt, comuna enclavada en territorio Mapuche Lafkenche del borde costero de la Novena Región. Este es un trabajo realizado por habitantes de Teodoro Schmidt para la comuna con mucho cariño y esfuerzo y dedicación. OST Ken Elkinson – Turquoise / Kip Mazuy – Cathedral / Alexander Blu – Slow Mind / Joel Maripil – Mapuche Mongen. Todos los derechos reservados a los autores de la misma / All rights reserved to their authors. Agradecimientos a Paula Almarza en la creación de música original en Trompe.

“Zomo newen: Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas”: Una polifonía de resistencias Durante el último siglo y medio los mapuche han sostenido una lucha de resistencia ante el Estado chileno por su tierra, su cultura y su vida. Contra la hegemonía del rasgo masculino con el que se representa esta lucha, este libro, coordinado por la periodista Elisa García Mingo, abre la puerta a las voces de las propias mujeres mapuche activistas por sus comunidades.

Zomo newen, que en mapudungun quiere decir la fuerza de las mujeres, es un libro compuesto por ocho relatos de vida. En el prólogo, la compiladora y académica Elisa García Mingo resalta el enfoque de la investigación en los derechos indígenas y comunitarios lo que, si bien es el punto de partida de la investigadora, se ve desbordado en los relatos por las experiencias vitales de estas ocho mujeres, que son expresiones de resistencia inapropiables, en tanto hablan de la justicia más que del derecho, de la tierra como ontología más que como propiedad, de la lucha como existencia más que como elección. Son, por lo tanto, formas de vida múltiples que, alegremente, no caben en las matrices teóricas con que se las aborda.

Por lo anterior, resulta sumamente fértil que la metodología sea la historia de vida, allí donde la voz de la investigadora se atenúa sin desaparecer, abriendo el registro de voces para componer esta polifonía de vidas singulares de mujeres mapuche contemporáneas. Cuerpos que narran sus historias del despojo y la violencia, pero también, y con más fuerza, de la lucha y la resistencia. Hay una palabra en mapudungun que se parece mucho a la forma como está escrito el libro: nütramkan, la conversación donde se escucha para aprender, “generando el espacio posible para que se puedan tejer relaciones dialógicas de construcción de saber”. Este libro exige una lectura que renuncie a esa disposición tan winka de hablar sin escucharse, de un saber edificado en la acumulación de conocimientos enquistados. Ocho pu lamien despliegan en su nütram las experiencias que las han constituido como mujeres mapuche en lucha. Anita Epulef, de Curarrehue, cuenta cómo la cocina mapuche no es sólo el alimento sino el sabor de la tierra. Petronila Catrileo, del Lof Pocuno, hilvana su devenir dirigenta con la actividad misma de tejer. Elisa Loncon, nacida en Lefweluan, Malleco, y actualmente académica de la Usach, releva la educación intercultural bilingüe en miras a la revitalización del mapudungun. María Isabel Lara Millapan, del Lof Chihuimipilli, relaciona el kimün y el dungun, algo así como la filosofía y la lengua, con la poesía mapuche. Adriana Paredes Pindatray, de Rawe, Osorno, nos cuenta con poética ternura, su levantamiento como machi desde lo champurria, es decir, desde la mixtura de la educación winka que ha tratado de exterminar unas raíces que, sin embargo, prevalecen. Mireya Manquepillán, desde Puquiñe, Lanco, afirma en su experiencia como comunicadora radial la potencia de este medio para la proliferación de la conciencia mapuche al punto que, como otras radios comunitarias, la Radio Kimche Mapu de Lanco, ha sido perseguida y allanada por la PDI. Millaray Garrido Paillalef, de Maquehue, quien vivió en Cochabamba acompañando a su madre en sus estudios de posgrado, ilustra la violencia de género en el mundo mapuche y chileno, desde que el actor Pedro Vicuña la veta por considerarla “demasiado mapuche para ser actriz” cuando estudiaba teatro en Concepción, hasta su experiencia como pareja de José Huenuche, y el machismo y misoginia de muchos dirigentes de la CAM. Finalmente, Isabel Cañet Caniulen, nacida en Santiago, plantea y problematiza la participación política actual, desde los hogares estudiantiles mapuche hasta la experiencia de Wallmapuwen, el partido político autonomista mapuche. Sin duda, estamos ante un texto fundamental para la comprensión interseccional de la lucha de las mujeres mapuche. Son las voces históricamente negadas en el Chile neocolonial que ocupa el Wallmapu histórico para asegurar las inversiones capitalistas extractivas. Son pu zomo weichafe: mujeres guerreras, que resisten a la violencia por ser mujeres, por ser mapuche, y por ser pobres. La discriminación de la vida winka y el despertar mapuche están presentes en cada uno de los relatos, así como la afirmación del mapuche kimün y rakizuam, los saberes ancestrales que defienden el equilibrio entre las fuerzas que componen la vida, demostrando así que la existencia del pueblo mapuche ante la presente crisis política y ecológica, es necesariamente la lucha y la resistencia activas. Zomo Newen: Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas

Elisa García Mingo (coordinadora)

LOM ediciones

278 páginas *Fuente: El Desconcierto

