Carta abierta al Señor Diputado Marcelo Díaz (PS)

Señor Diputado Díaz,

Yo soy un exiliado chileno, “terrorista con aguinaldo para otros” y le escribo con gran tristeza y decepción.

A ver, vamos entendiéndonos muy bien Diputado Díaz, yo le escribo a nombre mío solamente, pero muchos en el exilio y también en nuestro amado Chile, pensábamos que Ud. fue elegido como Diputado para representar los intereses de una clase social postergada por siglos, para luchar contra las violentísimas agresiones a las comunidades de los pueblos originarios, agresiones que han sido siempre parte de una “cultura represiva” del Estado chileno, para luchar por los derechos de minorías sexuales y por los derechos de personas con capacidad diferente etc. y al mismo tiempo también, para luchar en esclarecer que paso con cientos y miles de D.D, y así esas madres esposas hermanas y compatriotas, podrían darles cristiana sepultura… pero hoy tengo profundas dudas de donde están sus intereses, tengo dudas ya que Ud. con una frialdad que violenta a una mente civilizada, esa frialdad que usaron las hienas de la dictadura que están en Punta Peuco y Colina1 y otros caminan libres por las calles de nuestro País, Ud. abandonó sus deberes y fue más importante ir de vacaciones en esa importante fecha, la Acusación Constitucional, cuando esas vacaciones se podrían haber postergado.

¡Se necesitaba de su voto pero Ud. prefirió prestarle su voto a la derecha!!!

¡Ud. nos traiciono una vez y lo volverá hacer de nuevo!

Cuesta creer que Ud. carezca de esa tan importante información como es el legado del Presidente Salvador Allende quien siempre se identificó con los más desposeídos de la sociedad y entrego su vida por ellos, mientras que cuando se necesitaba de su apoyo… Ud. se fue de vacaciones…

¡ASI NO PU’ DIPUTADO DIAZ, ASI NO!!!

Ud. nos causó un profundo dolor y decepción y quisiera creer que yo y tal vez las organizaciones de DD.HH no tendremos confianza alguna en Ud. en el futuro.

Y le pregunto: ¿Qué pasó con todas sus promesas eleccionarias? Fueron nada más que descaradas mentiras… pero bueno… no nos olvidemos que Ud. fue “vocero de un Gobierno de las mentiras”

Ud. Diputado Díaz se ha convertido hoy en un monaguillo Sociolisto, causándole un daño enorme al Partido Socialista como lo hizo hace un tiempo atrás un Senador por el Sur.

¡Ud. es pastor con olor a lobo y astucia de serpiente!!!

Para que Ud. lo entienda bien, todos aquellos que votaron por Ud. depositaron toda su confianza en Ud., Confiaron que Ud. lucharía por todos los que fuimos y seguimos siendo víctimas de la más salvaje dictadura en Latinoamérica encabezada por Pinochet.

Que tenga buen día.

No guardo rencor, pero tampoco olvido.

Manuel Ocampo

Más sobre el tema:

Acusación constitucional: Diputado Espinoza fustiga duramente ausencia de su “compañero” Marcelo Díaz en la votación

El militante socialista criticó que hay diputados de la ex Nueva Mayoría que no tienen un compromiso con los derechos humanos, refiriéndose a “aquellos parlamentarios que hoy día no se sumaron a rechazar la cuestión previa. Nosotros tenemos mayoría en este Parlamento, no hay excusa para haber llegado a un empate, porque logramos ganar con un empate esta votación”. Además, sostuvo que “el problema no es la derecha, el problema lo tenemos nosotros”

El diputado por el Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, fustigó duramente a su compañero de bancada, Marcelo Díaz, por no estar presente en la votación de la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema.

“Yo he estado presente en estas horas, he tenido a mi madre en un grave estado de salud, pero mi compromiso con los derechos humanos traspasa incluso el dolor de estar lejos hoy día y no estar acompañándola. No todos en este partido tenemos el mismo compromiso con los derechos humanos, ese será un problema que tendrá que asumir Marcelo Díaz con el socialismo chileno en el futuro”, dijo Espinoza sobre su par, quien durante esta jornada salió del país por vacaciones.

El militante socialista criticó que hay diputados de la ex Nueva Mayoría que no tienen un compromiso con los derechos humanos, refiriéndose a “aquellos parlamentarios que hoy día no se sumaron a rechazar la cuestión previa. Nosotros tenemos mayoría en este Parlamento, no hay excusa para haber llegado a un empate, porque logramos ganar con un empate esta votación”. Además, sostuvo que “el problema no es la derecha, el problema lo tenemos nosotros”.

Por otra parte, Espinoza adelantó que lo más probable es que en esta segunda etapa, el Gobierno intensifique lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es un “descarado intervencionismo incluso dentro de los parlamentarios de nuestro sector político”.

“Aquí no hay una concordancia entre un discurso donde se está pidiendo justicia porque aquí en este país se asesinó a un ex Presidente de la república de las filas de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el compromiso verdadero que tenemos con los derechos humanos hoy día, negociar con la derecha? Es una clara negociación con la derecha para echar abajo la acusación constitucional. Nosotros creemos que esta responsabilidad tenía que recaer en el Senado, y hoy día, probablemente, con este intervencionismo brutal y con la venia de parlamentarios nuestros, probablemente en una hora más, la derecha y los ministros que dejaron libre a los criminales logren su objetivo”, afirmó.

La sala de la Cámara de Diputados rechazó la llamada cuestión previa -admisibilidad- de la acusación constitucional contra los tres ministros de la sala penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, por otorgar libertad condicional a siete condenados por violación a los derechos humanos en dictadura. Se sabía que el resultado de la votación sería estrecho, pero nadie vaticinó lo que sucedió: 69 votos a favor y 69 en contra, por lo que se da por rechazada y por tanto, permitió que el libelo ahora pase a la siguiente etapa, la de su discusión del fondo

