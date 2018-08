¿Se acerca el fin del conflicto del Sahara Occidental? USA y Rusia apoyan a Horst Köhler

16.08.2018 ¿Se acerca por fin el fin del conflicto del Sahara Occidental? Es algo que no se puede saber. Lo que sí podemos saber es que los acontecimientos se han acelerado desde la sentencia europea de 21 de diciembre de 2016. El nuevo Enviado Personal para el Sahara Occidental, Horst Köhler , nombrado meses después de esa sentencia ha impreso una dinámica nueva que ha desatado el pánico en el majzen de Marruecos que ve, impotente, como está perdiendo sucesivas batallas diplomáticas en la pugna por imponerse en este conflicto. La última es ver cómo USA y Rusia ignoran las amenazas marroquíes y apoyan la reanudación de las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario para poner fin al conflicto.

I. UNA NUEVA DINÁMICA DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016

Como escribí en este mismo blog al día siguiente de que se dictara, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 fue una “Histórica victoria judicial para el Sahara Occidental en la Unión Europea“.

La razón es muy simple. Después del atentado del 11-M de 2004, Marruecos consiguió enterrar el “Plan Baker” y congelar el proceso de paz de la ONU. En 2007 se intentó, aparentemente, reactivar el proceso de paz a través de unas negociaciones directas, pero en un contexto en el que el verdadero objetivo era hacer claudicar al Frente Polisario. En ese contexto se celebraron las conversaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario en Manhasset (2007-2008).

Desde entonces Marruecos se ha desentendido de cualquier cosa que no fuera la anexión del territorio.

Esta política fue herida de muerte con la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que afirmó, claramente, que Marruecos no posee la soberanía sobre el Sahara Occidental y no puede concertar tratados que incluyan a este territorio.

II. KÖHLER, ENVIADO PERSONAL DE LA ONU PARA EL SAHARA OCCIDENTAL DESDE AGOSTO DE 2017 IMPRIME UNA NUEVA DINÁMICA

En agosto de 2017 Horst Köhler, ex-presidente de Alemania, fue nombrado oficialmente nuevo Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental. Sustituía al diplomático norteamericano Christopher Ross que se encontró con la total oposición de Marruecos a su trabajo, sin que el Consejo de Seguridad respaldara con la suficiente fuerza sus gestiones.

Desde el primer momento, Köhler imprimió su sello con dos iniciativas que Marruecos intentó, sin éxito, combatir. Esas dos iniciativas respondían a una lógica realista:

1) la ocupación marroquí del Sahara Occidental se ha dirigido a explotar económicamente el territorio para hacer negocios, mayormente, con la Unión Europea

2) Marruecos ingresó (que no “retornó”) a la Unión Africana en enero de 2017 aceptando la Carta fundacional de la UA que obliga a respetar la soberanía de los Estados miembros… entre los que se encuentra la República Saharaui.

Lo REALISTA en política era, por tanto, implicar a la UE y a la UA en la gestión del conflicto del Sahara Occidental. Y así lo hizo. Por más que Marruecos se opuso a este tipo de iniciativas, Köhler mantuvo su política siendo el primer Enviado Personal que trata con responsables de la UE y de la UA sobre el asunto.

III. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE ABRIL DE 2018 CAMBIA LA TENDENCIA SEGUIDA DESDE 2008

La resolución 2414 del Consejo de Seguridad, de 27 de abril de 2018, supuso un giro en la política seguida por el Consejo desde 2008. Como dije en este blog, Marruecos fracasó al intentar provocar una tensión artificial para impedir que los propósitos de Köhler siguieran adelante. Marruecos, lejos de impedir un nuevo llamamiento a las negociaciones directas con el Frente Polisario, recibió el impacto de una resolución que apremiaba, de verdad, a que se aceleraran las negociaciones recortando a la mitad la prórroga de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).

Si desde 2008 el Consejo de Seguridad, dominado por aliados de la política del majzen, prorrogaba la MINURSO un año con apelaciones retóricas a la negociación, en 2018 la prórroga se recortó a 6 meses y con una muy seria advertencia hecha por los Estados Unidos en la explicación de su voto, algo mayormente importante siendo ellos los redactores del texto finalmente aprobado… que fue enmendado de acuerdo con Rusia.

IV. KÖHLER SE MOVILIZA Y EL MAJZEN AMENAZA… EN VANO

Pocas semanas después de la aprobación de la resolución 2414 Köhler organizó un viaje por la región viajando a Marruecos, Argelia, Mauritania y el Sahara Occidental, territorio en el que visitó en junio El Aaiún, Villa Cisneros (Dajla) y Smara.

Para sorpresa general, en la programación del Consejo de Seguridad del mes de agosto, la presidencia británica anunció una comparecencia de Köhler, para el 8 de agosto, que fue solicitada por el propio Enviado Personal.

Dos días antes, el 6 de agosto, el embajador de Marruecos en Naciones Unidas escribió una asombrosa carta al Presidente del Consejo de Seguridad en la que consideraba que Köhler se estaba precipitando y que hacía una extraña lectura de los “parámetros” que debían tener las negociaciones reclamadas por el Consejo de Seguridad. Valga de muestra estos dos botones:

1) Decía que la propuesta marroquí presentada por Marruecos en 2007 debía tener “preeminencia” sobre la propuesta del Frente Polisario presentada en la misma fecha;

2) Decía que Argelia debía ser “parte” en las negociaciones.

V. KÖHLER Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD IGNORAN LAS AMENAZAS MARROQUÍES

El 8 de agosto se produjo finalmente la comparecencia de Köhler ante el Consejo de Seguridad. Pero tal y como reveló un digital marroquí, antes se reunión con John Bolton, el Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump. Parece haber pocas dudas de que Köhler y Bolton coordinaron su actuación.

Tal y como reveló tras la reunión el presidente del Consejo, Köhler anunció que iba a enviar en septiembre invitaciones formales a las partes (Marruecos y Frente Polisario) y a los Estados vecinos observadores (Argelia, Mauritania, ¿España?) para entablar negociaciones directas a fin de año. Esto significa que Köhler, respaldado por los Estados Unidos, ignoró completamente las singulares interpretaciones que hizo el embajador marroquí de la legalidad internacional.

VI. Y RUSIA REMATA LA OPERACIÓN

Cuando el majzen de Marruecos no había salido aún de su conmoción, quizás confundiendo las extrañas lecturas de la legalidad internacional de su embajador con la realidad de la legalidad internacional, la operación diseñada por Köhler recibe un espaldarazo definitivo.

Ayer, 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, asestó el golpe definitivo. En una declaración a la prensa recogida por Sputnik dijo:

“Destacamos con satisfacción que el enviado del secretario general de la ONU, antiguo presidente alemán el señor [Horst] Köhler está activando los esfuerzos para impulsar el proceso de paz mediante el relanzamiento de las negociaciones directas sin condiciones previas entre ambos protagonistas con participación de las vecinas Argelia y Mauritania en calidad de observadores”.

VII. PREGUNTAS QUE PRONTO SE ACLARARÁN

1) ¿Qué posición va a adoptar la diplomacia del nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón?

2) ¿Es la nueva invasión de inmigrantes permitida por las autoridades marroquíes el intento de presionar a España para que apoye a Marruecos en este nuevo escenario?

3) ¿Va esta vez Francia a apoyar al majzen oponiéndose a Estados Unidos, Rusia… y Alemania (patria de Köhler)?

4) ¿Conseguirá el majzen impedir la reanudación de las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario para resolver de una vez el conflicto del Sahara Occidental?

*Fuente: Periodista Digital