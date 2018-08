Más del 96% de las webs gubernamentales ocultan a los hombres y mujeres con minusvalía

4 de julio de 2018

TLDR: Las personas con minusvalías son prácticamente inexistentes en las webs de gobiernos e imágenes, y cuando se representan no aparecen como personas íntegras, sino sólo haciendo hincapié en su minusvalía.

Realizamos un análisis en Internet y estudiamos más de 500 webs de gobiernos de todo el planeta y lo que descubrimos fue asombroso. Aunque alrededor del 50% sí que muestran a personas con minus valías físicas, éstas sólo aparecen en menos del 4% de las webs no relacionadas con la salud. La culpa no es sólo de los gobiernos. Las webs de imágenes como Shutterstock no muestran a los discapacitados como personas íntegras, sino que sólo las muestran cuando hacen hincapié en su discapacidad.

Hacemos un llamamiento a las páginas web de gobiernos y de imágenes para que incluyan a personas con minusvalías y empiecen a tratarlas como a personas totalmente normales con sus vidas e intereses particulares, y no solamente haciendo alusión a su minusvalía.

La minusvalía ya no es un tabú como en siglos anteriores. Hoy, esta valorada parte de la sociedad cuenta con los mismos derechos que las personas físicamente capaces. Sin embargo, en lo que respecta a la representación, la comunidad de personas con minusvalías sigue pasándose por alto en gran medida, y a menudo se debe a su discapacidad. Aunque son “valorados”, sólo centrándonos en su minusvalía dificultamos su total integración en la sociedad. En ninguna otra parte es más relevante esto que en la red; incluso en las páginas webs de gobiernos (organizaciones responsables de asegurar la igualdad), es evidente la escasez de personas con minusvalías.

Para analizar este fenómeno, analizamos más de 500 webs gubernamentales de todo el planeta. Nuestra investigación reveló que la mayor parte de las webs que analizamos no tenían ninguna foto de personas con discapacidades en sus páginas. En muchos países, esto significa que la mayoría de ciudadanos sigue careciendo de reconocimiento por parte de su gobierno. Estas personas, quienes contribuyen a la sociedad y deberían tener los mismos derechos, merecen estar representadas de mejor forma. En un mundo que aspira a la igualdad, los discapacitados siguen sufriendo de un prejuicio sistémico que sigue siendo ignorado por la mayoría – lo que nos lleva a la siguiente cifra, mucho más alarmante:

Menos del 4% mostraba a personas con discapacidades en páginas no médicas

Continuando nuestra investigación, también analizamos en qué partes de las webs aparecían las personas con minusvalías. Por desgracia, en la mayoría de los casos aparecían en páginas médicas y relacionadas con la salud, lo que de nuevo encasilla a estas personas y evita su total aceptación social. El descubrimiento de que menos del 4% de las fotografías procedía de páginas no médicas fue revelador, pero sólo hay que navegar por algunas webs para encontrarse con la realidad.

En otras palabras, en lo que a las webs gubernamentales se refiere, las personas con minusvalías sólo existen para hacer hincapié en temas de salud.

De las 502 webs que analizamos, sólo 24 mostraban fotografías de personas con minusvalías en páginas no médicas. Sin embargo, incluso en estos casos se observaban peculiaridades. Ninguna de ellas aparecía en la página de inicio. De hecho, la mayoría aparecía en entradas de blogs que hablaban de una organización o persona determinada. Por ejemplo, algunas webs brasileñas incluían artículos sobre los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, salvo por páginas sobre los Juegos Paralímpicos, no hubo menciones o imágenes de personas con discapacidades en la web. Esto muestra la tendencia a rechazar a estas personas, separándolas en un nivel diferente de la sociedad.

El alcance global de esta crisis de exclusión

Echando un vistazo a estas cifras, uno puede asumir que son los países con menor capacidad económica y derechos humanos los que son culpables de este prejuicio contra los discapacitados en Internet. No obstante, los resultados cuentan una historia diferente. No existe ningún patron que muestre por qué la representación de las personas con minusvalías es tan baja.

Algunos de aquellos que sí incluyen a estas personas son:

Superpoderes como Rusia y EE.UU.

Países de América del Sur: Chile, Brasil y Argentina

Japón, Myanmar, India, Malasia y Hong Kong en Asia

Canadá y Australia.

Sin embargo, ya que analizamos numerosos departamentos gubernamentales de cada uno de los lugares, también es importante destacar que ningún país mostró una inclusión generalizada. Aunque EE.UU. tuvo buenos resultados en algunas webs, una cantidad alarmante de webs oficiales de estados no incluía ninguna fotografía de personas discapacitadas. Fueron culpables de marginación: Texas, Alabama, Virignia, Michigan, Utah y muchos más. Otros incluían la web de la Casa Blanca, así como el dominio y web comerical “my.gov” de Australia.

Tal vez más preocupante sea que numerosos países no proporcionaron ninguna representación en la web oficial de su gobierno – Taiwan, Eslovaquia e incluso Francia, entre otros. Teniendo en cuenta que algunos de estos ejemplos son miembros de la UE, este dato es indefendible.

Cifras vs moralidad

Después de mostrar la realidad de este problema, el siguiente paso consiste en preguntarnos “¿por qué?” ¿Por qué ocurre esta exclusión de un gran sector de la sociedad? ¿Tienen los gobiernos prejuicios, o existe una explicación para ello? La respuesta puede estar en el marketing. Las webs de los gobiernos, al igual que todas, funcionan en base a las cifras. Los webmasters analizan constantemente las estadísticas para asegurarse de que su dominio alcanza a la mayor cantidad de gente posible. Aquí yace el problema potencial en cuanto a la representación.

Motivo #1: Centrarse en la mayoría

Es cierto que la mayoría de países tienen lo que puede describirse como una “norma social”, una idea esteriotipada del aspecto del ciudadano habitual. Cuando se crea contenido dirigido a una audiencia amplia, tiene sentido enfocarse a esta mayoría social. Hablemos de raza, color de pelo, tamaño o, en este caso, capacidades y discapacidades, es un problema común que puede aislar rápidamente a aquellos en grupos minoritarios.

Motivo #2: Menor conversión

De igual forma, las persona con minusvalías podrían estarse dejando fuera de las fotografías de las webs gracias al proceso de análisis de dominios Si las organizaciones gubernamentales realizan tests A/B en su web, podría ser el caso que imágenes de personas con minusvalías causan una menor conversión y, por tanto, reducen el porcentaje de éxito de la página web. No obstante, las autoridades locales tienen una responsabilidad para con sus ciudadanos. Erradicar la representación de una gran parte de la sociedad no es excusa para mejores cifras en las webs.

Motivo #3: Oferta y demanda

Los gobiernos tienen una responsabilidad global de afectar la narrativa pública. Argumentar que no existe demanda de una mejor representación en imágenes es algo superfluo, ya que son estas decisiones las que dictan lo que la sociedad toma por aceptable. Normalizar el uso de diversas fotografías que incluyan a personas de todos los ámbitos de la vida es el único modo de poder llegar a la inclusión. En estos momentos, estamos tan acostumbrados a ver una escasa representación en webs de gobiernos que los usuarios ni siquiera son conscientes del problema. El objetivo debería ser crear demanda de una representación equitativa, y no someternos a los prejuicios sistémicos actuales.

Lee aquí cómo integrar mejor a las personas con minusvalías en tu web.

El rol de las webs de imágenes libres de derechos

Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar sus webs al respecto, toda la culpa no es de ellos. La mayoría de las fotografías de Internet proceden de webs de imágenes como Shutterstock. Estos dominios ofrecen imágenes libres de copyright que las empresas pueden utilizar sin temor de infringir leyes de derechos de autor. Las búsquedas en estas webs dictan la estética de la mayoría de las webs. Si no existen imágenes de persoans con minusvalías o no están etiquetadas con las palabras clave adecuadas, los creadores de contenido no podrán usarlas en sus páginas web.

Para probar esta teoría, buscamos según varias palabras clave, entre las que se incluían “persona feliz”, “persona sonriente” y “cara feliz”. Ninguna de estas etiquetas populares mostró fotos de personas discapacitadas.

A pesar de navegar por numerosas páginas, no encontramos ninguna. Si echas un vistazo a este tipo de imágenes, surge una idea: sólo las personas sin discapacidades físicas pueden ser felices, y no existe tal cosa como “una persona discapacitada feliz”.

Sin embargo, una búsqueda rápida de “persona en silla de ruedas” reveló que existen muchas imágenes de personas con algún tipo de minusvalía felices, por lo que ¿cuál es el problema?

Un análisis rápido de las etiquetas lo mostró.



A pesar de que esta mujer está feliz y sonriendo, las palabras clave de la foto tienen únicamente que ver con su discapacidad y su edad. Debido a ello, la fotografía nunca aparecería en búsquedas generales y probablemente no sea utilizada en páginas no médicas.

Ella sólo existe como problema de salud. Sólo es una mujer vieja y discapacitada… ¡una inválida según estas etiquetas!

Para hacer más hincapié, quisimos hacer una prueba. Escribimos “personas felices” en ocho páginas de imágenes libres de derechos. Queríamos ver cuánto tardábamos en conseguir una foto de una persona discapacitada feliz.

* Ten en cuenta que dejamos de buscar en la página 5. Nadie busca más allá de la página 5.

Shutterstock: No Deposit Photos: No Stock Unlimited: No iStock: 5 (1 imagen) Adobe Stock: No Big Stock: No Pexels: No Getty: No

*Nos gustaría decir que en la mayoría de estas webs había representación de personas de todas las edades, géneros, religiones y razas. ¡Incluso vimos imágenes de mascotas felices!

Si alguna vez queremos tener igualdad en Internet, los catálogos como Shutterstock son igual de responsables de cambiar el status quo.

Instamos a todos los servicios de fotografías libres de derechos a que se aseguren de que las personas discapacitadas son etiquetadas de un modo justo. Si están felices, ¡etiquétenlas como tal!

Las webs gubernamentales tienen la responsabilidad de promover la inclusión: Una guía

La estadística en cuanto a la representación de los discapacitados en las webs de gobiernos es preocupante, pero el problema real es el siguiente. Aunque los países primermundistas liberales siguen fracasando en ofrecer visibilidad de los ciudadanos discapacitados, existe muy poca esperanza sobre la creación de una solución universal. Mostrar únicamente a las personas no discapacitadas es un prejuicio injusto que no cambiará mientras los gobiernos continúen la misma práctica.

Es fácil dejar de lado estos asuntos como carecientes de importancia, pero es innegable que los medios de comunicación tienen un efecto increíble en nuestra forma de ver el mundo. No mostrar factores valiosos de la sociedad en estos canales es igual de perjudicial y destructivo que su exclusión en el mundo real. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las personas con discapacidades, igual que otras minorías, reciben la visibilidad que se merecen.

Lo que las webs gubernamentales necesitan hacer:

Añadir una imagen que incluya a una persona discapacitada en la página de inicio o en una página de mucho tráfico. No sólo incluir a personas en sillas de ruedas, sino también a personas con discapacidad auditiva y ciegos. Llevar un control para asegurarse de que hombres y mujeres de todas las diferentes partes de la comunidad estén incluidos.



¿Qué puedes hacer tú?

Informa a tu gobierno local de que esto no es tolerable. En un mundo en el que necesitamos incluir a individuos de todos los ámbitos de la vida, esto no puede seguir ocurriendo.

Comparte este artículo en Facebook, twitéalo… Informa a otras personas de lo que está pasando. Si tienes una página web, incluye imágenes de personas con minusvalías en entradas NO relacionadas con las discapacidades, como hicimos nosotros aquí. Añade lo siguiente en tu página web con un enlace al artículo:

Juntos podemos ejercer presión a los gobiernos y webs de imágenes para que detengan esta discriminación en Internet.

