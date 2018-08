El poder de los narco mayoristas pone a Chile en la ruta del tráfico internacional de armas y cocaína (Parte III)

En medio de la niebla e iluminado solo por los focos de su camioneta, Andrés Garrido Campos recibió una ráfaga de 21 proyectiles: ocho se incrustaron en su cabeza, trece en su tórax. Eran las siete de la mañana del sábado 29 de marzo de 2014. Garrido había descendido de su vehículo en Avenida Ossa con Capricornio (La Cisterna) para entregarle 20 kilos de pasta base a Matías Bezoaín Sepúlveda. Ambos se habían conocido trabajando para la organización criminal de los hermanos Peña Torres, cuyos miembros meses después fueron detenidos en la Panamericana transportando tres toneladas de droga en un camión tolva escoltado por tres camionetas, que simulaba un convoy minero.

Al momento de la entrega, Garrido fungía como el brazo operativo de los Peña Torres. Lo que no supo ni leyó, fue que a Bezoaín no le interesaba tanto la droga como sí escalar posiciones en la organización criminal. Y así lo consiguió, a sangre fría, tal como lo dictan los códigos no escritos del narco.

El arma homicida desapareció. Por la cantidad de balas que perforaron a Andrés Garrido se presume que la pistola fue modificada con un repetidor automático o “chip”, como se le conoce en el hampa, un dispositivo prohibido en Chile.

En los últimos cinco años, el avance sin control del narcotráfico ha modificado por completo el poder de fuego en manos de organizaciones criminales. Hoy las armas hechizas están en definitivo retroceso. Datos de la PDI solicitados por CIPER vía Transparencia indican que de las 1.189 armas incautadas en la Región Metropolitana entre 2016 y 2018, solo 115 eran hechizas. ¿El resto?: pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles y subametralladoras.

El decomiso de armas corre paralelo al aumento de incautaciones de droga. Si en 2014 se decomisaron 621 armas a nivel nacional, en 2017 fueron 935. Máxima seguridad y capacidad de intimidación es requisito indispensable para disminuir el riesgo cuando aumenta el volumen del negocio. Fierros y plomo para hacerse respetar. Silenciadores, miras láser y estabilizadores tipo Rony para disparar con discreción y sin errores (figuran en decomisos recientes).

Con esos accesorios, una pistola Glock es un arma de guerra. Si al “chip” y al estabilizador se le agrega un “Mickey Mouse” –cargador adicional de dos tambores de 50 balas cada uno– la pistola se convierte en subametralladora. La Glock de servicio calibre Punto 40 que puso uno de los policías sobre la mesa en una entrevista para este reportaje, poco puede hacer contra ese poder de fuego. Menos si ya corre entre algunos narcos la Glock Punto 45.

El floreciente mercado negro de armas del que disponen los narco mayoristas, aumenta la violencia en la disputa por el territorio en poblaciones. El poder de descarga de las armas va al alza. La saña en los ajustes de cuenta entre bandas rivales también: a Manuel Cárdenas, con antecedentes por tráfico de drogas, lo acribillaron con 10 tiros el año pasado en Puente Alto; otros 27 disparos quedaron incrustados en su auto.

Datos obtenidos por CIPER arrojan que en los últimos seis años se han perpetrado 620 homicidios con armas de fuego: un aumento de 65% entre 2012 y 2018. En el mismo periodo, los asesinatos con armas blancas cayeron.

Es sabido que para abastecerse de armas el crimen organizado utiliza testaferros, personas sin antecedentes penales inscritas en la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN). De las 753 mil armas que figuran inscritas legalmente por civiles en los registros de la DGMN, 234 mil no tienen paradero conocido. Varias de ellas fueron reportadas por sus titulares –de manera intencional o no– como “robadas” o “extraviadas”. En esos registros también figuran miles de titulares de armas ya fallecidos.

En el mundo de las armas hay un tipo de “palo blanco” cada vez más codiciado por el narco. A principios de año, dos traficantes de La Legua tomaron contacto con Gonzalo Hernández Rodríguez, quien está inscrito en la nómina de la DGMN como deportista de tiro. A diferencia del resto, una persona inscrita como deportista de tiro o cazador tiene manga para inscribir hasta ocho armas. Pero no es la cantidad lo que más se cotiza: los deportistas además pueden adquirir carabinas y fusiles.

El 30 de enero, Hernández se juntó con los traficantes en un mall de Maipú y les entregó un bolso negro. En su interior: tres pistolas Glock de 9 milímetros, cinco selectores de tiro automático (“chip”) y una mira láser. Al deportista también se le incautó una Glock Punto 40, 15 repetidores automáticos, tres cañones para pistola y uno para escopeta, un rifle, un silenciador y 650 cartuchos. Más de 450 de ellos eran Punto 357 Magnum, un calibre poco habitual en Chile. Basta uno de esos proyectiles –cuya vaina tiene una altura de 33 milímetros–, para matar a corta distancia a un tigre o a cualquier animal de más de 100 kilos.