No más saqueo del cobre y de los recursos naturales

Julio 08, 2018

Somos grandes productores y exportadores de diversos recursos naturales, renovables y no renovables, como las empresas forestales, las pesqueras, las salmoneras, las frutícolas, las aguas industriales. En las exportaciones no renovables también somos grandes exportadores de cobre, litio, oro, plata, molibdeno, azufre yodo y 34 metales más valiosos que el mismo cobre y que va en los concentrados. Por cierto el litio, elemento estratégico y constitucionalmente no concesible y la forma irregular de su explotación al menos importa lo que queda en Chile.

Nuestra pregunta directa, como ciudadanos de este país, es, cuántos recursos líquidos le aportan, al erario nacional estas exportaciones de los inmensos recursos exportados con valores agregados mínimos. En el caso del cobre el 51% sale como concentrado, es decir sin ningún valor agregado, la situación del litio es aún peor, porque se realiza rompiendo nuevamente la constitución, no olvidemos que quien explota, arrendando o concesionando algo inconcesible, su explotación, se puede hacer sólo por el Estado o para el Estado. En la explotación de estos recurso, no hay que olvidarse del artículo 19 N° 24 de la Constitución, que en un Estado de derecho existe una pirámide legal y constitucional, por tanto ninguna disposición legal, reglamento, decreto o sentencia pueden estar por sobre la Constitución y que de acuerdo a los artículos 6 y 7° aquellas que la contravengan son nulas y pueden derivar responsabilidad política, penal y económica

Esta pregunta se la repetimos al Banco central, a Codelco, a Cochilco, a Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República y por los años 1990 a esta parte. No hay distinción de lo público y privado para excepcionar su respuesta, porque son recursos globales, las que ya debieron ser respondidas por el SII, en la Comisión Especial para la Tributación de Cobre en el Senado, encabezada por el Senador Jorge Lavandero en el año 2004. Las repuestas en esa fecha sólo se refirieron al cobre por un corto periodo, pero tanto en esa comisión, como en Senado y por la unanimidad, dada la gravedad de lo allí conocido, se aprobó exigir de los gobiernos una Política para el cobre, una mayor fiscalización de los procesos exportadores por las personas e instituciones a cargo, darle un verdadero valor agregado, fundiendo y refinando el cobre en Chile.

Por tanto

1). Cuántos recursos económicos directos le aporta al presupuesto de la Nación la explotación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.

2). Cuál es la política chilena para la exportación de los recursos naturales.

3). Cuáles son las medidas que se han adoptado para darle valor agregado a nuestros recursos naturales, especialmente al cobre y al Litio a partir de lo principal, que es fundir, refinar y convertir nuestro cobre y litio en elementos reconocidos y transables en las bolsas metaleras.

4). Cómo hemos avanzado en la fiscalización y exportación de nuestros recursos naturales, tanto en aduanas, en Impuestos Internos, en Tesorería, en Cochilco, en el Banco Central y la coordinación de esas instituciones financieras. Esta fiscalización es importante, ya que sobre pasa los US. 50 millones de dólares y equivalentes a más del 60% del presupuesto nacional

5). Cuál ha sido el cumplimiento a este respecto del acuerdo unánime del Senado a partir del 2005 hasta la fecha

Son recursos que constitucionalmente nos pertenecen a todos los chilenos y Uds. son los encargados de crear las condiciones para su mejor aprovechamiento para todos los ciudadanos, reforzado por el ya citado acuerdo unánime en el Congreso Nacional. Quedamos atentos a la respuesta legalmente formulada por nosotros en virtud de la Ley de Trasparencia

Comité Defensa del Cobre

Jorge Lavandero Illanes

Francisco Fuentes Galaz

Julián Alcayaga Olivares