Disgusto del ‘Deep State’ por la cumbre de Trump y Putin

El ‘Deep State’ —estructura burocrática del complejo militar industrial de EEUU y sus omnipotentes agencias de espionaje—, no ocultó su furia mediante el bombástico enjuiciamiento , ni su deliberado propósito de mancillar la cumbre de Trump y Putin y quizá hasta obligar a su cancelación, como han exigido varios senadores del Partido Demócrata.

Los pletóricos multimedia en EEUU dependientes del ‘Deep State’ no disimulan su disgusto y llegan hasta catalogar a la tormentosa cumbre de la OTAN como un regalo para Putin, en donde Trump regañó a sus miembros por no cumplir con sus gastos militares del 2% del PIB que luego deberá ser duplicado. La compra de armas beneficia naturalmente a EEUU.El presidente galo, Emmanuel Macron, tuvo que salir a desmentir la amenaza de Trump de abandonar la OTAN en caso de que no incrementen sus gastos militares.

El incremento militar que exige Trump a la OTAN es más complejo de lo visible, ya que la mayoría de los países de la Alianza forman parte también de la Unión Europea con la que el presidente estadounidense tiene contemplada una guerra comercial de gran envergadura.

En la guerra comercial de Trump y la Unión Europea, encabezada por su principal potencia geoeconómica Alemania, no tiene nada que ver Rusia. De allí que haya sido impactante la filípica que lanzó Trump a la canciller Angela Merkel a cuyo país acusó de ser “cautivo” de Rusia debido a su conexión energética mediante el gasoducto Nord Stream 2.En una entrevista incendiaria al rotativo The Sun, Trump arremetió contra la primera ministra británica, Theresa May, por su deslactosado Brexit cuando el mandatario de EEUU desea la ruptura fehaciente de Gran Bretaña con la Unión Europea para así poder formalizar un acuerdo de nacionalismo económico entre Washington y Londres.

Queda claro que Trump no acepta las fantasías noratlánticas de que Angela Merkel sea la nueva líder del “mundo libre” cuando EEUU se ha encapsulado en la etapa de Trump con su mantra de “Primero EEUU”.

Trump le ha hecho saber claramente a Alemania de que su paraguas nuclear frente a Rusia tiene un alto precio, por lo que no puede aspirar a ser una superpotencia geoeconómica sin plegarse a los dictados comerciales de EEUU.