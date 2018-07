Apoyo mapuche a decisión del Machi Celestino Córdova de asumir consecuencias de la huelga de hambre

Meli Wixan Mapu, 12 de julio de 2018

Recientemente hemos convocado y realizado una importante manifestación unitaria y amplia. Una protesta social mapuche por las calles de Temuko con representantes de comunidades de cordillera a mar. http://www.24horas.cl/regiones/araucania/temuco-realizan-marcha-en-solidaridad-con-el-machi-celestino-cordova-quien-pide-salir-para-sanacion-espiritual-en-su-rewe-2747682 Allí expresamos nuestro repudio a la mala fe gubernamental sobre el machi Celestino Córdova y justa demanda que no es más que una renovación espiritual “de 18 horas en su rewe o espacio sagrado” situado en su comunidad o lof.

A partir de un falso compromiso de gobierno, el machi –de buena fe- depuso la huelga de hambre que hoy ha retomado, señalando que: “he tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando en caso que no se me otorgue mi salida a mi rewe”. Sobre esta decisión queremos ser claros y enfáticos en nuestro total apoyo al machi. Sabemos que para asumir esta difícil determinación, el machi cuenta con el respaldo de nuestros antepasados, de nuestros mártires que murieron defendiendo el territorio frente al exterminio chileno cuando instala sus regimientos y ciudades en el wallmapu a finales del siglo XIX; como también de los caídos en plena “democracia chilena” en tiempos recientes. Nuestro respaldo se extiende a su familia, esposa e hijos a quienes el pueblo mapuche no los abandonará.

A partir de ahora, toda la responsabilidad de lo que pueda acontecer está en el gobierno chileno y sus dirigentes empecinados en hacer negocios con las tierras mapuche, con la excusa de “sacarnos de la pobreza”. Con seguridad, pagarán el precio que nuestros ancestros sabrán resarcirse en su debido momento, si un desenlace trágico ocurre con la huelga de nuestra autoridad espiritual.

Sigue el llamado a nuestro pueblo a movilizarse, y desde ya nos estamos preparando para nuevos y masivos actos de protestasen contra de la continuidad del maltrato institucional, disfrazando de “justicia” las condenas arbitrarias a los hermanos Tralkal, con confesiones bajo torturas como en la dictadura militar de PINOCHET.

LIBERTAD A LOS PPM

CELESTINO CÓDOVA A SU REWE AHORA

NULIDAD Y JUICIO JUSTO PARA LOS PEÑI XALKAL

WÜÑELLFE MEW, PETU WIÑOKINTUTUIÑ TAIÑ PU KUYFIKECHEYEM¡¡¡¡

ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE – PULOFMAPU XAWÜN – ATM

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp