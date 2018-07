Iquique: ¿Quién los eligió?, ¿Cual es su labor pastoral?

Estimados señores, después de leer el reportaje que aparece en piensaChile.com con el titulo “¡Otra Iglesia es posible!… pero sin cómplices ni encubridores”

Me da la impresión que no se es consecuente con el titulo, solo se nombran a algunos, se entibian con pocos, sabiendo la comunidad de la iglesia de Iquique de varios más, entonces no encubramos, el homosexualismo, el de relaciones con adultos, mujeres, el alcoholismo.

De allí mi consulta y con todo el respeto, ¿Quién los eligió?, ¿Cual es su labor pastoral?, ¿Cómo se reúnen? y ¿Por qué no hacen una invitación mas amplia para poder debatir y tener una visión mas global de este tema de la ciudad de Iquique, habiendo mas casos, homosexualismo de curas con jóvenes?, o ¿esto se tapa para no perjudicar a algún conocido de ustedes.? Estas preguntas me asaltan, porque en Iquique hay más casos de sacerdotes involucrados en “cosas extrañas”

Siendo iglesia, como Ustedes se denominan, debieran ser mas democráticos y no ponerse el ropaje de salvadores, si no cumplen con el titulo de este reportaje. No seamos encubridores y menos cómplices

Quiénes son esta Comunidad de Laicas y Laicos –Diócesis de Iquique (Chile), cuántos son, cómo fueron elegidos, o ¿se autoeligieron? (¿y la democracia?).

Muchas gracias

Pedro Zurita

