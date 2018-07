Gobierno de Piñera en Pisagua: “Miente, miente que algo queda”

Nuestras nuevas autoridades no dejan de sorprendernos, el show mediático ya se tomó todas las instancias gubernamentales, liderados por el subsecretario del MOP Lucas Palacios que a través de videos ha convertido al gobierno en terreno en un gobierno en campaña electoral permanente, esta vez acompañado de la senadora local y por supuesto “el candidato” Quezada, a decir de los miembros del CORE, visitaron Pisagua.

Días atrás estos mismos miembros del CORE criticaron fuertemente el denominado “trabajo en terreno” que realizan intendente, gobernadores, seremis y otras autoridades, lo critican debido que para ellos esto no es otra cosa que campaña política para próximas elecciones de gobernador, lo califican como “show mediático, son solo promesas vacías que en nada contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas de la región”

La respuesta vino fuerte y clara desde la senadora Luz Ebensperger :

“Me parece una patudez lo que los Cores le dijeron al intendente, porque el intendente lo que está haciendo es su trabajo. Una autoridad tiene que estar en terreno, a lo mejor ellos solo han estado en terreno cuando han sido candidatos, pero para una autoridad es mucho más importante estar en terreno, cuando estás haciendo la pega y ejerciendo el cargo, que solamente en la campaña.

Si los Cores critican eso, me parece que están equivocados, que no saben como se hace el trabajo de verdad y que no entienden que el intendente y todas las autoridades no pueden hacer un trabajo encerrado en la oficina.”

El problema son los porfiados hechos, que además quedan plasmados en la prensa de la época, al menos esperaríamos que no copien y peguen las promesas, si son solo eso, promesas, pueden prometer cosas nuevas , da lo mismo si no las cumplirán.

Para muestra un botón :

VISITA A PISAGUA ENERO 2013

La Intendenta de la época Luz Ebensperger, junto al seremi del MOP y otros miembros de su gabinete realizaban visita a Pisagua y prometían :

* DESARROLLAR EL TURISMO

* RESTAURACIÓN DEL TEATRO

* RESTAURACIÓN DEL RELOJ

* MEJORAR EL PASEO DEL BORDE COSTERO

* PROYECTO DEL ALCANTARILLADO

“… ya trabajan en el diseño de la recuperación del Teatro y de la Torre Reloj, diseños que serán entregados en marzo de este año, para luego adjudicar los recursos e iniciar obras. Además, señaló que hay una inversión de casi mil millones de pesos para la construcción del Paseo del Borde Costero de Pisagua, que se realizará por etapas y que estaría listo a fines del 2014.”

El Alcantarillado : “Este proyecto es una de nuestras prioridades, tal como lo concretamos con los alcantarillados de La Tirana y Huara, que esperaron más de 30 años y que pudimos realizarlo en dos años después de muchas promesas. Vamos a cumplir porque es un servicio indispensable y básico para las localidades de nuestra Región de Tarapacá”, expresó la Intendente Ebensperger, quien agregó que tras el alcantarillado, podrán iniciarse obras de pavimentación. “

Y por supuesto prometieron “desarrollar el turismo y sacar del olvido a Pisagua por que es muy importante”

Si desean ver la nota en extenso la puede leer en: Boyaldía

VISITA A PISAGUA JUNIO 2018

En Junio 2018 … el actual Intendente Quezada junto a la hoy Senadora Luz Ebensperger, vuelven a visitar Pisagua, esta vez junto al subsecretario del MOP, Lucas Palacios Covarrubias – que incluso grabó un video que luego subió a redes sociales, demostrando su gran sensibilidad y preocupación por Pisagua y su gente – , en la visita le manifiestan a los pisagüinos que Pisagua y su gente son prioritarios para ellos y para demostrarlo les prometen los siguientes proyectos:

* DESARROLLAR EL TURISMO

* RESTAURACIÓN DEL TEATRO * RESTAURACIÓN DEL RELOJ * MEJORAR EL PASEO DEL BORDE COSTERO * PROYECTO DEL ALCANTARILLADO ¿Les parecen promesas conocidos? Sí, les prometen los mismos proyectos que hace 5 años, LOS MISMOS, incluso publican las promesas en newsletter del seremi del MOP y las menciona el subsecretario en video publicado en redes sociales

Todos los tarapaqueños conocen la historia de Pisagua, la historia de horror de un campo de prisioneros, de tortura y exterminio, no solo la historia de ” puerto importante en la época del salitre”, como destaca el subsecretario Palacios y omite convenientemente la historia reciente de lo que fue Pisagua en dictadura, los pisagüinos por otra parte, son gente decente y esforzada no merecen este trato, no merecen humillaciones de este tipo, si no van hacer nada, si no les interesa Pisagua, esta bien , pero no les mientan, la desidia de no hacer nada y además mentirles con descaro es infligirles un daño mayor, es pura maldad.

-La autora, Alejandra Huerta, es Periodista

