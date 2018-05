La lista Pompeo: ultimátum de Trump y Netanyahu a Irán

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, en una ponencia en The Heritage Foundation, habló de las sanciones más fuertes de la historia aplicadas por EU a Irán

Trump y su pugnaz equipo exterior –John Bolton, su asesor de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy flamante secretario de Estado, totalmente sometidos a la agenda de Israel y del omnipotente lobby sionista AIPAC– (http://bit.ly/2vF0GUt) conectan nolens volens (sin querer o queriendo) la agenda de Norcorea –que pudo haber sido exitosa y se está tambaleando debido a las declaraciones estridentes de Bolton que orilla(ba) a Kim Jong-un a la capitulación– con el artificial contencioso de Irán que puede constituir el mayor desastre de la política de EEUU que ha abierto demasiados frentes y viene de haber sido colocada en su lugar en las negociaciones comerciales con China, que tirios y troyanos financieristas de EU, desde The Wall Street Journal hasta Bloomberg, opinan perdió EEUU.

Irán aprende(rá) de Norcorea, no se diga de la derrota comercial de Trump con China, de cómo hay que negociar y plantarse frente a la dupla supremacista/racista de Trump/Netanyahu asesorada por el binomio nihilista de Bolton/Pompeo.

Igualmente, Norcorea aprende cómo China sabe negociar, lo cual seguramente imitará Irán.

Ya están muy vistos y aburren los bluffs maximalistas de Trump que alardea en su libro El arte de negociar (https://amzn.to/2KHhZqA): vulgar manual de negociaciones inmobiliarias y de tratativas bajo la mesa de casinos que no sirven para nada ante la realidad geopolítica que opera con otros criterios de mayor trascendencia y envergadura. Eso de que Trump aplasta al débil y negocia con el poderoso no aplica en geoestrategia, menos ahora que EEUU se encuentra en franca decadencia.

El problema de Trump es que las humillaciones que ha asestado a países bananeros las desea extrapolar a Norcorea e Irán, no se diga con China, quienes conocen perfectamente las vulnerabilidades de EEUU que cada día se aleja más de la autarquía que nunca fue.

Sin respetar el inicio del mes del ayuno islámico del Ramadán, Mike Pompeo, en una ponencia ante el centro ultraconservador The Heritage Foundation, anunció las sanciones más fuertes de la historia aplicadas por EEUU contra Irán, en caso de que el país persa no se retire de Siria y Yemen y no se entrometa en los asuntos de sus correligionarios chiítas que son mayoría en Irak y Líbano, lo cual resumió en 12 demandas perentorias que equivalen a un ultimátum (http://bit.ly/2kfPVzu), a cambio de levantar las sanciones económicas y de restablecer los lazos diplomáticos.

Pompeo conminó a Irán a detener su producción misilística balística y cesar a perpetuidad (sic) el enriquecimiento de plutonio y amenazó aplastar a los aliados terroristas de Irán en el mundo (sic), además de contrarrestar cualquier actividad maligna cibernética de Irán y de rastrear a los operativos iraníes y a sus aliados de Hezbolá que operan en el mundo para aplastarlos (sic) con el fin de que “Irán nunca vuelva a tener carte blanche para dominar el Medio Oriente”. ¿Tan omnipotente es Irán y no lo sabíamos?

El sueño de los megahalcones de EEUU, donde convergen los neoconservadores straussianos y la nueva camada de espantapájaros de Trump, es el cambio de régimen de Irán que no será una tarea sencilla.

Bolton amenazó a Norcorea de sufrir el mismo destino del modelo libio (léase: de destrucción total) –como si Norcorea jugase sola sin China y sin Rusia–, mientras Trump cometió el grave error de imaginar que Kim Jong-un había claudicado a sus vacuas bravatas de furia y fuego.

De la misma forma, la lista Pompeo de 12 demandas estrafalarias alucinó aplicar el modelo Norcoreano de claudicación a Irán.

Entre el “modelo libio (Bolton dixit)” y el “modelo Norcoreano (la praxis de la lista Pompeo)”, más vale seguir el modelo chino de negociación que desinfla el maximalismo de Trump.

Por lo pronto, Trump y Kim Jong-un pospusieron su cumbre de Singapur (https://bbc.in/2KNHPcF), lo que indica un endurecimiento de Norcorea.

Gardiner Harris del NYT califica de línea dura el discurso de Pompeo que llega hasta solicitar en forma directa al pueblo de Irán (Nota: en su mayoría jóvenes) derrumbar al gobierno clérical de Teherán.

Gardiner Harris comenta correctamente que el derecho (sic) de Irán para enriquecer uranio como signatario del Tratado de No-Proliferación Nuclear es debatible ya que más de 12 países en el mundo enriquecen uranio y muchos de ellos lo hacen únicamente para propósitos civiles, como la generación de energía y uso médico.

Gardiner Harris cita a Boris Johnson, folclórico secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, quien exhibió su escepticismo de que EEUU pueda manejar para crear un acuerdo diplomático sucesorio con Irán que incluya límites al programa nuclear de Teherán, así como a sus misiles balísticos y actividades regionales que denominó una nueva negociación jumbo con Irán que no será fácil alcanzar en un tiempo razonable (https://nyti.ms/2s2jXdJ).

El supremacista/racista Netanyahu, hermano simbiótico de Trump (http://bit.ly/2IurlW0), se encuentra de plácemes y agradeció a EU su correcta política (http://bit.ly/2IFT5r1), llegando hasta criticar el involucramiento de Irán en Afganistán (sic).

De inmediato, el presidente iraní Hassan Rouhani rechazó la lista Pompeo y prometió continuar con la vía iraní cuando había concluido la era de EU que decidía por el mundo.

Rouhani se mofó de que el gobierno de EU “regresó 15 años atrás a la era de Baby Bush e intenta dictar su voluntad al mundo entero” (http://bit.ly/2s6WoRV).

En su Twitter, el canciller persa Javad Zarif arremetió contra la regresión de malas costumbres de la diplomacia impostora (sic) de EU: encarcelada por alucinaciones y políticas fallidas, dictadas por corruptos intereses especiales, que repite las mismas malas opciones y cosechará las mismas malas recompensas.

Para Ali Akbar Velayati, máximo asesor del supremo líder Ayatolá Jamenei, la renegociación del tratado nuclear es una ilusión (http://bit.ly/2ITGjbR).

Por su parte, la encargada de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, explayó que las demandas de Pompeo no facilitarán a Occidente influir en Irán (http://bit.ly/2s0JVPB).

Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, comentó en una videoconferencia que las demandas de Pompeo son insensatas: EU es incapaz de entender que Irán tiene derechos soberanos (¡mega-sic!) que incluyen el derecho al poder nuclear civil (sic).

Mikhail Ulyanov reafirmó el compromiso de Rusia de continuar con el acuerdo nuclear con Irán, sin tomar en cuenta la decisión unilateral de EEUU (http://bit.ly/2J22P2e).

Dejo para otra ocasión mi hipótesis geoestratégica de que detrás del colosal golpeteo a Irán se encuentran tres objetivos de Trump: 1.Impedir la conectividad del país persa con Europa, a la que Trump humilla hasta la ignominia (http://bit.ly/2KFNBgp), para obligarla a comprar el gas del fracking de Norteamérica que incluye al “México neoliberal itamita”; 2. Fracturar la Ruta de la Seda con China y; 3. Aplicar la guerra geofinanciera del dólar contra el euro y el renminbi chino. (En La Jornada de México, 23.05.18)

El autor, Alfredo Jalife-Rahme, es Analista y catedrático mexicano, especializado en relaciones internacionales, geopolítica y globalización. Es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Escribe regularmente en La Jornada, el El Financiero y El Independiente de Hidalgo. Comentarista en cadenas de televisión, como CNN en español, TeleSUR, HispanTv, RT en español y UTV México.