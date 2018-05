El día en que la calle se volvió feminista

Quedaban 20 minutos para que se diera inicio a la marcha nacional por una educación no sexista –convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)– y Carabineros bloqueó una de las esquinas de Plaza Italia. Había un maletín abandonado en uno de los paraderos de Vicuña Mackenna, y no faltó el uniformado que dijo que aquello “podía ser una bomba”. No era nada, y luego de retirar el objeto, se compactó el grupo que descendería hasta calle Echaurren, que hasta ese momento se dividía en dos.