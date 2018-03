En las últimas horas se conocieron las detenciones de nueve habitantes del pueblo palestino de Nabi Saleh, en Cisjordania ocupada, por parte de las fuerzas israelíes. Todos ellos son familiares de Ahed Tamimi, la adolescente de 17 años que permanece arrestada desde hace dos meses tras ser grabada golpeando a un soldado israelí. Desde entonces se desató una campaña internacional por su liberación.

En este marco el padre de Ahed Tamimi le envió una carta publica a la cantante Natalia Oreiro para que cancele sus conciertos en Israel y que El Destape publica en exclusiva.

El 15 de diciembre del año pasado, el ejército israelí arrestó a Ahed Tamimi, una adolescente palestina de apenas 16 años por abofetear a un soldado.

Tamimi es de un Nabi Salih, un pueblo que no llega a los 1.000 habitantes y que está ubicado en un territorio que el Estado de Israel ocupa de manera ilegal desde 1967, a pesar de numerosas resoluciones de Naciones Unidas que lo instan a retirarse.

La imagen de Tamimi -con su larga cabellera- se hizo conocida por una serie de videos y fotos que la encuentran enfrentándose a los soldados israelíes desde que tenía apenas once años. El 13 de febrero una corte militar israelí le inició un juicio y se estima que pueda sea condenada a varios años de prisión.

Hoy Ahed Tamimi se ha convertido en un ícono de los palestinos que luchan para que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967 y existe una gran campaña internacional que pide su liberación.

La carta (versión en español):

Palestina ocupada, 26 de febrero de 2018

Estimada Natalia Oreiro:

Soy el padre de una valiente muchacha palestina llamada Ahed Tamimi, quien fue arrestada, a los 16 años de edad, por el ejército israelí. ¿Su crimen? Luchar por sus sueños de justicia,libertad e igualdad para nuestro pueblo. Te escribo con la esperanza de que canceles tu concierto en Tel Aviv, porque estos conciertos en Israel siempre son usados por su gobierno de extrema derecha para encubrir su sistema de ocupación militar y apartheid que ya dura décadas. Tu concierto minaría nuestros esfuerzos para lograr la libertad de Ahed y más de otros 300 niños y niñas prisioneras encarceladas por el régimen israelí. Inspirados por los boicots internacionales que ayudaron a los sudafricanos a ponerle fin al apartheid en los 90, los palestinos y palestinas hemos hecho un llamado público al Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) como forma de ejercer presión sobre el régimen israelí para que detenga sus violaciones de derechos humanos, incluyendo contra niños y niñas palestinas.

Israel usa la presencia de artistas internacionales como tú para blanquear y encubrir sus violaciones de los derechos humanos. He oído que has apoyado la campaña “No a la baja” en Uruguay, ayudando a detener la reducción de la edad de imputabilidad penal en ese país. Sinceramente tengo la esperanza que no prestarás tu voz al operativo de propaganda del régimen israelí que encarcela niñas de 16 años de edad, y cuyos centros militares de detención son “notorios por los sistemáticos maltratos y torturas a los niños y niñas palestinas”. Señora Oreiro, mi hija fue arrastrada de nuestra casa en el medio de la noche, después de que su primo adolescente fuera disparado en la cabeza. Ahora ella enfrenta un juicio militar con cargos que podrían llevarla a años de encarcelamiento injusto e inhumano. Muchos miembros de nuestra familia, incluidos su madre y yo, hemos sido arrestados por Israel. Hoy hay más de 6.000 prisioneros y prisioneras políticas palestinas. Sin embargo, a pesar de todo esto, te escribo lleno de esperanzas. Estoy esperanzado porque ya casi 2 millones de personas han firmado un petitorio para la liberación de Ahed y de todos y todas las niñas y niños prisioneros palestinos. Estoy esperanzado porque figuras de la cultura como Lorde, Lauryn Hill, ElvisCostello, Brian Eno, Roger Waters y muchas otras de todo el mundo están oyendo nuestro llamado y están negándose a presentarse en Israel mientras este régimen siga violando nuestros derechos humanos básicos.

Espero que tú también te posiciones a favor de Ahed y de todos y todas las niñas palestinas. Espero que, al menos, no dañes nuestra lucha popular por libertad, justicia e igualdad. Por favor, ¡cancela tu concierto en Tel Aviv!

Muchas gracias.

Bassem Tamimi

The letter (English version):

Occupied Palestine, February 26, 2018

Dear Natalia Oreiro,

I am the father of a brave Palestinian girl called Ahed Tamimi, who was arrested, at the age of 16, by the Israeli army. Her crime? Standing up for her dreams of justice, freedom and equality for our people. I am writing to you with the hopes you will cancel your concert in Tel Aviv, because performances in Israel are always used by its far-right government to cover up its decades-old system of military occupation and apartheid. Your concert would undermine our efforts to secure the freedom for Ahed and more than 300 other Palestinian child prisoners incarcerated by the Israeli regime.

Inspired by the international boycotts that helped South Africans to end apartheid in the 1990’s, Palestinians have issued a call for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) to pressure the Israeli regime to stop its human rights violations, including against Palestinian children.

Israel uses the presence of international artists like yourself to whitewash its human rights violations. I heard you have supported the “No a la baja” campaign in Uruguay, helping to stop the reduction of penal age in that country. I sincerely hope you will not lend your voice to the propaganda efforts of Israel’s regime of oppression that incarcerates 16-years old girls, and whose military detention centers are “notorious for the systematic ill-treatment and torture of Palestinian children”.

Ms. Oreiro, my daughter was dragged from our home in the middle of the night, after her teenage cousin was shot in the head. She is facing a military trial with charges that can lead to years of unjust and inhumane incarceration. Several member of our family, including myself and her mother, have been arrested by Israel. Today, there are more than 6,000 Palestinian political prisoners. However, despite of all that, I write to you full of hope.

I am hopeful because almost 2 million people have already signed a petition for Ahed’s and all Palestinian children prisoners’ release. I am hopeful because cultural figures like Lorde, Lauryn Hill, Elvis Costello, Brian Eno, Roger Waters and many others around the world are heeding our appeal and are refusing to perform in Israel while it violates our basic human rights.

I hope that you too will stand up for Ahed and all Palestinian children. I hope that at the very least you will do no harm to our popular struggle for freedom, justice and equality. Please cancel your concert in Tel Aviv!

Thank you,

Bassem Tamimi