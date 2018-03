Día de Acción Global – 19 de marzo 2018: Libertad para lxs Presxs Políticxs de Honduras!

Durante la crisis electoral, el gobierno de Juan Orlando Hernandez, apoyado y financiado por los gobiernos de Norteamérica y Europa, ha criminalizado a manifestantes y activistas en Honduras. En este momento, hay 26 presxs políticxs en Honduras y la mayoría están recluidxs en cárceles de maxima seguridad y sus familiares no han podido visitarlxs. ¡Así es cómo el gobierno hondure ñ o castiga a las personas que luchan por la democracia en Honduras! ¡ÚNETE AL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL! Durante la crisis electoral, el gobierno de Juan Orlando Hernandez, apoyado y financiado por los gobiernos de Norteamérica y Europa, ha criminalizado a manifestantes y activistas en Honduras. En este momento, hay 26 presxs políticxs en Honduras y la mayoría están recluidxs en cárceles de maxima seguridad y sus familiares no han podido visitarlxs. ¡Así es cómo el gobierno hondureo castiga a las personas que luchan por la democracia en Honduras! ¡ÚNETE AL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL!

Regístrate aquí . Viernes, 16 de marzo: Conferencia en línea (en inglés) sobre la situación de lxs presxs políticxs, la importancia de la solidaridad, y el imperialismo penitenciario de los EE.UU.

Lunes, 19 de marzo : Acción Global para la Liberación de lxs Presxs Políticxs.

Dos Acciones (Publicaremos más detalles en unos días ):

Tuitazo: #LibertadPresxsPolíticxsHN #FreePoliticalPrisonersHN #FreeEdwinEspinal Llamadas y acción electrónica al poder judicial de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP); gobiernos de EE.UU., Canadá y Europa; y la Cruz Roja Internacional.

Exigencias:

Libertad para todxs lxs presxs políticxs y que se quiten todos los cargos. Mientras que no se liberen, que se les den atención médica inmediata y se garantice el acceso al agua y comida adecuada para todxs lxs presxs políticxs. Permitir visitas ilimitadas a lxs presxs políticxs para sus familiares y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Que dejen a los y las familiares y organizaciones visitar sin restricciones a todxs lxs presxs políticxs.

______________________________ ____________________________

Global Day of Action – March 19, 2018

Free Them Now! Solidarity with the Political Prisoners in Honduras!

During the electoral crisis, the Juan Orlando Hernandez government, supported and financed by North American and European governments, has criminalized various protesters and activists in Honduras. Right now, there are 26 political prisoners in Honduras, the majority of whom are being held in maximum security prisons and their families cannot visit them. This is how the Honduran government is punishing people who fight for democracy in Honduras. JOIN US FOR THE GLOBAL DAY OF ACTION!

Register here . Friday, March 16: Webinar at 8pm Eastern about the political prisoner situation, the importance of solidarity, and US prison imperialism.

Monday, March 19: GLOBAL DAY OF ACTION TO FREE HONDURAN POLITICAL PRISONERS

Two Actions (We will publish more details later this week )

Twitter storm: #LibertadPresxsPolíticxsHN #FreePoliticalPrisonersHN #FreeEdwinEspinal Phone calls & e-action directed at the Honduran Public Prosecutor’s Office, Supreme Court, and National Penitentiary Institute; US, Canadian, and European governments; and the International Red Cross

Demands: