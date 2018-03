Original: Statement of Saharawi government on successful conclusion of legal case in South Africa to recover phosphate rock illegally exported from occupied Western Sahara

Bir Lehlu, Sáhara Occidental (23 de febrero de 2018)- El Gobierno de la República Saharaui (RASD) constata la conclusión exitosa de un litigio civilante el Tribunal Superior de Sudáfrica para recuperar la propiedad de un cargamento de roca de fosfato exportada ilegalmente de la zona ocupada del Sáhara Occidental.

El 1 de mayo de 2017, un cargamento de 55.000 toneladas de roca de fosfato a bordo del buque granelero NM Cherry Blossom, matriculado en las Islas Marshall, fue embargado cuando el barco hizo escala en Port Elizabeth, Sudáfrica. El 15 de junio, el Tribunal Superior de Sudáfrica dictaminó que la RASD había presentado una reclamación prima facie sobre la propiedad de la carga y ordenó que se procediera a tramitar dicha reclamación en un juicio sobre el fondo del asunto. En julio, las dos empresas que habían extraído el mineral y que pretendían ser las propietarias de la carga durante su envío a un posible comprador en Nueva Zelanda, Ballance Agri-Nutrients Ltd., se retiraron de la defensa del caso. Posteriormente, se estuvo considerando la posibilidad de que el fletador del buque -y por tanto, el carguero NM Cherry Blossom– pudiera recuperar sus pérdidas por la detención del cargamento.

Finalmente, en una sentencia emitida el 23 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que: (1) La RASD “es la propietaria del cargamento de fosfato actualmente a bordo del buque NM Cherry Blossom” y (2) “la propiedad del fosfato nunca ha sido conferida legalmente” a las empresas estatales marroquíes OCP S.A. y Phosphates de Boucraa S.A.,”y éstas ni tenían ni tienen derecho a vender el fosfato a Ballance Agri-Nutrients Ltd.”

Si bien la posición política del Gobierno de la RASD es insistir en, y procurar, que los recursos naturales saqueados del Sáhara Occidental se devuelvan a ese territorio, hasta que se materialice el derecho del pueblo saharaui a ejercer su autodeterminación, el hecho de que el Sáhara Occidental se encuentre bajo ocupación militar hace impracticable ese objetivo. Por lo que, una vez aclarado y garantizado el derecho sobre la mercancía a bordo del NM Cherry Blossom, se procederá ahora a su venta.

Emhamed Khadad, miembro de la dirección del Frente Polisario,manifestó que “el caso de Sudáfrica forma parte de los esfuerzos del pueblo saharaui a fin de utilizar el Derecho Internacional para conseguir un final justo a una ocupación cruel e ilegal y salvaguardar el derecho de nuestro pueblo al más fundamental de los derechos humanos, la autodeterminación. Seguiremos persiguiendo a las personas y empresas que saquean directamente los recursos del Sáhara Occidental y que son los receptores cómplices de los bienes saqueados. La República Saharaui está comprometida con el Estado de derecho y confía en unas relaciones comerciales fructíferas de los recursos naturales del Sáhara Occidental, tanto ahora como en el futuro”.

El éxito conseguido en Sudáfrica es la culminación parcial de dos demandas civiles interpuestas en mayo de 2017. Una demanda similar interpuesta en Panamá conllevó la detención, ordenada por un tribunal, del buque Ultra Innovation, bajo bandera panameña, con un cargamento de roca de fosfato destinado a Agrium Inc., en Vancouver.(A principios de 2018, esa empresa canadiense se fusionó con Potash Corporation of Saskatchewan Ltd. para crear una nueva entidad cotizada en bolsa, Nutrien Ltd.).

El 25 de enero de 2018, Chuck Magro, presidente y director ejecutivo de Nutrien, afirmó que la empresa tiene la intención de finalizar su comercio de roca de fosfato del Sáhara Occidental. Nutrien es una empresa canadiense recién creada tras la fusión, en enero de este año, de Potash Corp y Agrium. El Sr. Magro confirmó que se ha dado aviso para finalizar las importaciones a Canadá, “a finales de este año”, cancelando el contrato previamente establecido con Agrium.

El Gobierno saharaui advierte de los numerosos riesgos jurídicos y de reputación para los escasos compradores de roca de fosfato del Sáhara Occidental ocupado, concretamente, las empresas neozelandesas BallanceAgri-Nutrients Ltd. y Ravensdown Fertilizer Co-operative Ltd., y la india Paradeep Phosphates Ltd., siendo esta última una empresa mixta con OCP S.A.

El Gobierno saharaui advierte también de los riesgos operativos y legales para los intereses navieros -propietarios de barcos, fletadores y gerentes- en el comercio y transporte de recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado.Los problemas, costes y pérdida de oportunidades comerciales resultantes en el caso del NM Cherry Blossom, tras 299 días de detención de su carga, son muy ilustrativosa este respecto.

Una vez más, el Gobierno de la RASD exhorta a las empresas navieras, incluidos los fletadores ocasionales, a que eviten –ellos y sus buques- tales responsabilidades potenciales y los eventuales procedimientos judiciales de embargo e indemnización. Es obvio que los fletadores y las empresas gestoras no siempre revelan esos riesgos. Por ello, el Gobierno de la RASD sugiere que los contratos entre agentes navieros prohíban el transporte de recursos naturales (o de cualquier otro producto) del Sáhara Occidental. Se sugiere al respecto una cláusula adecuada en el contrato de fletamento, que podría ser del siguiente tenor:

“Los fletadores no están autorizados a llevar este barco a El Aaiún (también conocida como Laayoune) ni a Dajla, en Sáhara Occidental”.

Durante más de cuatro décadas, la antigua colonia española del Sáhara Occidental ha sido parcialmente ocupada por las fuerzas armadas y sus habitantes autóctonos, el pueblo saharaui, han sido privados de la posibilidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Ese período ha sido testigo del continuo saqueo de recursos naturales a gran escala, incluyendo la roca de fosfato, los productos pesqueros del gran ecosistema marino de la corriente de Canarias y los agregados de arena. La venta y exportación ilegal de esos recursos, confirmada muy recientemente como tal por el Tribunal Superior de Sudáfrica, es contraria al principio fundamental del Derecho Internacional, que garantiza al pueblo saharaui la soberanía permanente sobre sus recursos naturales,y constituye una violación del Derecho Internacional humanitario definida en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y en el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional. La eventual compra de dichos recursos no garantiza ningún derecho ni título ejecutivo sobre los mismos

