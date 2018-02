COMUNICADO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE SUECIA AGRUPADOS EN

Red Nórdica de Solidaridad con Venezuela- Capítulo Suecia

EN APOYO AL GOBIERNO Y PUEBLO DE VENEZUELA

​ Estocolmo, 8 FEBRERO 2018

COMUNICADO

Las organizaciones y movimientos de solidaridad con la Revolución Bolivariana en Suecia, reunidos el día de hoy en Estocolmo, expresamos nuestro más profundo sentimiento de apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela y los alentamos a resistir con valentía los ataques del Gobierno de los EEUU y sus gobiernos aliados. El pueblo de Venezuela no está solo. Millones de personas en el mundo creen en la Revolución Bolivariana y la miran como ejemplo, como bastión de lucha, como esperanza para sus propios pueblos. El Chavismo y la Revolución deben continuar su lucha.



Rechazamos enérgicamente las resoluciones y sanciones impuestas recientemente por la Unión Europea contra Venezuela, por instigación de los Gobiernos de EEUU y España. Como suecos sentimos vergüenza de que nuestro gobierno -en nombre de la “democracia” y los “derechos humanos”- apoye las medidas de la UE para, en definitiva, agredir y empeorar la situación trágica de guerra económica que vive el pueblo venezolano.



Rechazamos la gira imperialista y conspirativa emprendida por el Secretario de Estado de los EEUU, Rex Tillerson, por varios países de América Latina y el Caribe con el propósito de presionar a los gobiernos de la región a adoptar mayores sanciones y mecanismos de agresión contra el pueblo venezolano, así como instar abiertamente a un Golpe de Estado contra el Gobierno legítimo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



Condenamos enérgicamente la criminal práctica del Gobierno de los EEUU de imponer sanciones y bloqueos económicos y financieros contra Venezuela, contando con el aval de países de la Unión Europea y América Latina, con el objetivo de dirigir los designios políticos de ese país, irrespetando la voluntad del pueblo venezolano.



Repudiamos la sistemática práctica de los EEUU de sembrar, de manera impune, la violencia, el terror, la guerra, la inestabilidad y la crisis humanitaria de los pueblos alrededor del mundo, con miras a satisfacer sus aspiraciones individuales. Rechazamos también la complacencia de los gobiernos europeos, incluido el consentimiento del Gobierno de Suecia, hacia estos oscuros intereses.



Hacemos un llamado a los pueblos ​ del mundo a rechazar el recrudecimiento de las aspiraciones imperialistas de los EEUU sobre América Latina. No se puede permitir que EEUU divida a los Gobiernos latinoamericanos y rompa la unidad e integración Nuestra Americana. Los pueblos latinoamericanos no pueden retornar a la oscura era de dictaduras militares y gobiernos títeres que, bajo el mando de EEUU, masacraron y desaparecieron ​ impunemente ​ a sus ciudadanos por el simple hecho de exigir sus derechos.



Apoyamos la postulación del Presidente Nicolás Maduro como candidato a las elecciones presidenciales del 2018 en Venezuela y le auguramos una vez más la victoria popular de las fuerzas revolucionarias del chavismo , el próximo 22 de abril ​ . Confiamos en la transparencia y rectitud del Consejo Nacional Electoral y en la legitimidad del proceso electoral venezolano. La legitimidad de los comicios presidenciales en Venezuela se la dará su propio pueblo.



Exigimos al Gobierno estadounidense y a los gobiernos europeos el respeto a la soberanía de Venezuela y a la libre determinación del pueblo venezolano e instamos a los gobiernos del mundo y, en particular, de Europa, a respetar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz y a no inmiscuirse en sus asuntos internos.

Repudiamos la falta de seriedad y transparencia por parte de la oposición venezolana al rehusarse a último minuto a firmar el Acuerdo de Convivencia Pacífica con el Gobierno venezolano, siguiendo las órdenes del Gobierno de los EEUU. Este acto de irresponsabilidad política constituye una burla hacia el pueblo venezolano, hacia los mediadores de este diálogo y hacia la comunidad internacional entera, quienes abogan por la pronta y pacífica normalización de la situación en Venezuela.



Hacemos un llamado al pueblo venezolano ​ a fortalecer la UNIDAD POPULAR y , a los movimientos sociales , a luchar por la unidad latinoamericanista y antiimperialista.



​ El p ueblo venezolano no ​ debe dejarse arrebatar el proceso Revolucionario Bolivariano. No ​ debe ceder ante las amenazas, el acoso y el chantaje de los EEUU y sus aliados europeos. El pueblo venezolano no está solo.



Desde SUECIA, los Movimientos Sociales y militantes ​ solidarios del mundo enviamos un mensaje de Fuerza, de amor , de esperanza , de optimismo y de triunfo al pueblo venezolano.

​ ESTOCOLMO, 8 DE FEBRERO DE 2018

¡Resiste Venezuela!

¡Viva el socialismo!

¡Viva la Revolución Bolivariana!

¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro!

Hasta la Victoria Siempre!

​ ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS FIRMANTES:

​ COMITÉ INTERNACIONAL ​ PAZ, JUSTICIA Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS-CAPITULO SUECIA; COMIT É CHE50; CONSEJO SUECO POR LA PAZ; RED NÓRDICA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA-CAPITULO SUECIA; ​ ASOCIACI Ó N SUECO-CUBANA ​ ; ARGENTINOS PARA LA VICTORIA-SUECIA ​ ; ​ CUBANOS POR CUBA; ​ VENEZUELAN Ä TVERKET; ​ FRENTE CULTURAL BOLIVARIANO INTERNACIONAL ; RADIO LUIS EMILIO RECABARREN ​ ; RESOCAL; ​ RED DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA ​ ; ​ ASOCIACI Ó N BOLIVARIANA TIWANAKU ​ ; ASOCIACI Ó N CARLOS FONSECA AMADOR; ​ COMITE ​​ FMLN-Suecia; ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD EL SALVADOR- SUECIA ​ ; COMITE 5 DE OCTUBRE; ​ ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD ECUADOR-SUECIA ​ ; FEDERACIÓN NACIONAL VÍCTOR JARA-SUECIA ​ ; CONDOR JARFALLA, CARMEN DURAN ​ ; ​ ESTUDIOS SALVADOR ALLENDE; ​ COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ (ALEJANDRINA CASTILLO); ​ MELI NEWEN MAPU (solidaridad con el Pueblo-Nación MAPUCHE SUECIA; ​ PATRICIA LAGUNAS, JORGE HERNÁNDEZ, CARMEN SEPULVEDA ​ , JORGE CONTRERAS; ​ RADIO BAHIA; CENTRO CULTURAL PERUANO; FORO BOLIVIA SUECIA.