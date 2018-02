La banda nacional Kalfu por estos días está presentando un nuevo single “El árbol de la ternura“, perteneciente a su último disco Trawen=Re Union. Se trata de un disco que enlaza la cosmovisión mapuche con el resto del mundo, musicalizando la poesía del poeta Elicura Chihuailaf. El disco cuenta con la colaboración de varios músicos chilenos, entre ellos Joe Vasconcellos y Francisca Valenzuela.

En esta ocasión, el single “El árbol de la ternura” cuenta con la voz y la música del trovador Tata Barahona.

● El disco, que durante enero fue presentado en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, el Museo de la Memoria y en la tercera versión del Festival Litoral de San Antonio, musicaliza la poesía de Elicura Chihuailaf.

“El árbol de la ternura” es el tercer single de Trawvn = ReUnión último trabajo de la banda chilena Kalfu y que enlaza a la perfección la cultura Mapuche con el resto del mundo a través de la musicalización de la poesía de Elicura Chihuailaf. En él también colaboran varios artistas de la escena nacional, destacándose Francisca Valenzuela y Joe Vasconcellos. Este nuevo sencillo destaca la participación del trovador chileno Tata Barahona, quien aporta con voces, logrando bellas armonías en un trabajo altamente emotivo.

“Son bellas mis flores, me dicen y con ternura cada día mis hojas acarician el viento. Más yo soy un árbol que no desea ser un árbol sin raíz (…) Es bello tu canto y tan profundo como las raíces que te sostienen y no alcanzarás aún a comprender”, dice la letra de “El árbol de la ternura”, un diálogo entre cuerpo y espíritu respecto a la mutua inconformidad. El Cuerpo (persona) y su necesidad de ser mejor espiritualmente y El Espíritu que responde respecto a su necesidad de experimentar lo que no puede vivir por sí solo. La necesidad de equilibrio entre el uno y el otro.

En su letra la canción tiene fragmentos en castellano, sin embargo, Tata Barahona compuso la música desde la poesía de Elicura simplemente por la rítmica del texto en un principio, sin saber la traducción del mapudungún.

La elección del poema, al igual que todos los músicos que colaboraron en el disco, fue del mismo Tata Barahona, luego de una selección entre las obras de Elicura Chihuailaf que hizo la banda.

“Por la obra que él tiene; por su trabajo musical, muy coincidente con lo que nosotros pensamos en términos de propuesta artística, y por la coincidencia que tenemos en la forma en que miramos la música popular y la contingencia del país” son las razones que Jaime Herrera, director de la banda declara respecto a la colaboración del cantautor para esta canción.

