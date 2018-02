Declaración de Leonard Peltier desde la prisión

6 de febrero de 2018

Saludos Familia, Amigos y Seguidores

Estoy abrumado porque hoy, 6 de febrero, es el comienzo de mi 43 ° año de prisión. He tenido tantas esperanzas en los últimos años de poder salir y volver con mi familia en Dakota del Norte. Y sin embargo, aquí estoy en 2018, aún estoy luchando por mi LIBERTAD a los 73 años.

No quiero sonar desagradecido con todos mis seguidores que me han apoyado durante todos estos años. Los amo, los respeto y les agradezco por el amor y el respeto que me han brindado.

Pero la verdad es que estoy cansado y a menudo mis dolencias me causan dolor con poco alivio durante días a la vez. Acabo de someterme a una cirugía de corazón y tengo otros problemas médicos que deben abordarse: mi aneurisma aórtico, que puede reventar en cualquier momento, mi próstata y artritis en la cadera y las rodillas. No creo que tenga otros diez años, y los que tengo me gustaría pasar con mi familia. Nada me daría más felicidad que poder abrazar a mis hijos, nietos y bisnietos.

No vine a prisión para convertirme en un prisionero político. He sido parte de la resistencia nativa desde que tenía nueve años. Mi hermana, mi primo y yo fuimos secuestrados y llevados a un internado. Este incidente afectó a mi prima Pauline, y tuvo un efecto enorme en mí. Este mismo sentimiento me atormenta al reflexionar sobre mis últimos 42 años de detención ilegal. Este falso encarcelamiento tiene el mismo sentimiento que cuando escuché la falsa declaración jurada del FBI sobre Myrtle Poor Bear en Oglala el día de la pelea. Un documento fabricado utilizado para extraditarme ilegalmente de Canadá en 1976.

Sé que sabes que los archivos del FBI están llenos de información que demuestra mi inocencia. Sin embargo, muchos de esos archivos aún están ocultos de mi equipo legal. Durante mi apelación ante el 8º Circuito, la ex Fiscalía, Lynn Crooks, dijo al juez Heaney. “Su señoría, no sabemos quién mató a esos agentes. Además, no sabemos qué participación, si es que tenía, el Sr. Peltier en ella “. Esa declaración me exonera, y debería haber sido liberado. Pero aquí me siento, 43 años después todavía estoy luchando por mi Libertad. He abogado por mi inocencia durante tanto tiempo, en tantos tribunales de justicia, en tantas declaraciones públicas emitidas a través del Comité Internacional de Defensa Leonard Peltier, que no lo discutiré aquí. ¡Pero volveré a decir que NO MATÉ A ESOS AGENTES!

Ahora mismo necesito que mis seguidores aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo me ayuden. Necesitamos donaciones grandes o pequeñas para ayudar a pagar a mi equipo legal para que realice la investigación que me llevará de vuelta a la corte o me acercará más a casa o una liberación compasiva basada en mi mala salud y edad. ¡Por favor, ayúdame a ir a casa, ayúdame a ganar mi libertad!

Hay una nueva petición que mis hermanos y hermanas canadienses están difundiendo internacionalmente que se adjuntará a mi carta. Por favor, fírmalo y descárgalo para que puedas llevarlo a tu trabajo, escuela o lugar de culto. Obtenga tantas firmas como pueda, ¡MILLONES sería genial!

He sido un guerrero desde los nueve años. A los 73 años, sigo siendo un guerrero. He estado aquí por mucho tiempo. El comienzo de mi 43º año más más de 20 años de crédito de buen tiempo, que hace más de 60 años tras las rejas.

Necesito tu ayuda. ¡Necesito tu ayuda hoy! Un día más de prisión para mí es una vida para los que están afuera porque estoy aislado del mundo.

Sigo siendo fuerte solo por su apoyo, a través de oraciones, activismo y sus donaciones que mantienen viva mi esperanza legal.

En el espíritu de Crazy Horse

Doksha,

Leonard Peltier