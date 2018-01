13 de enero de 2018

Los que hemos estudiado alguna ciencia social, tuvimos que tener varios cursos de Estadística y Matemáticas para poder dominar las herramientas que usa el Método Científico, que es un método para investigar cómo se comporta la realidad. Hay que tener claro que la Estadística es una metodología de deducción, la que se cuantifica matemáticamente y da un resultado que no es necesariamente la realidad, pero que a veces permite hacer comparaciones entre dos situaciones en el tiempo.

En las Ciencias Sociales, donde la investigación consiste en recolectar datos, sin permitir realizar ensayos en vivo, la Estadística comienza a tambalear.

Entonces se habla de errores, y hay que incorporarlos y transparentarlos cada vez que se hace un estudio.

Las fuentes de errores en la confección del modelo matemático, en la recolección de datos, en la homogeneidad de los datos más la imposibilidad de realizar ensayos en vivo, hace de la Estadística una verdadera profesión de fe.

Para poder comparar los datos de un año con otro, lo importante es mantener la metodología. Cualquier variación en el método de recoger datos, en la fuente de los datos o en el modelo matemático usado, hace incomparable un período de tiempo con otro y se pierde la posibilidad de sacar conclusiones.

Ahora nos dicen que el economista jefe del Banco Mundial, quién es el loro principal que le avisa al mundo si un país es confiable o no para ser sujeto de préstamos, y a que tasa hay que prestarle debido al riesgo que se corre, da una entrevista en el Wall Street Journal revelando que:



El Banco Mundial reconoce que perjudicó a Chile alterando el índice de competitividad

según informa The Wall Street Journal.

El Banco Mundial (BM) cambió las metodologías de cálculo de uno de sus principales informes de manera «injusta y engañosa» durante varios años, algo que afectó a la posición de Chile en los ránkings sobre competitividad empresarial, según informa The Wall Street Journal en su edición impresa.

The Wall Street Journal

✔@WSJ

‘I want to make a personal apology to Chile and to any other country where we conveyed the wrong impression,’ says World Bank’s chief economist 5:30 – 13 ene. 2018

World Bank Unfairly Influenced Its Own Competitiveness Rankings

The World Bank’s chief economist said it repeatedly changed the methodology of one of its flagship economic reports over several years in ways that were unfair and misleading.

wsj.com

El economista jefe del BM, Paul Romer, declaró al diario que corregirá y recalculará los ránkings nacionales de competitividad en los negocios de los cuatro últimos años publicados en el informe «Doing Business» (Haciendo negocios), que conciernen al mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Romer añadió que las revisiones afectarán especialmente a Chile, cuya posición en esas listas ha sido «especialmente volátil» en los últimos años debido a «motivaciones políticas» del Banco Mundial. El directivo indicó que los cambios en la metodología de cálculo de las listas nacionales «penalizaron fuertemente» la posición de Chile durante el mandato más reciente de Bachelet, y las correcciones se «centrarán» en ellos.

«Quiero disculparme personalmente ante Chile y cualquier otro país en el que hayamos transmitido la impresión equivocada», dijo Romer, quien se consideró los problemas con el informe «su culpa». «No hicimos las cosas lo suficientemente claras», añadió.

El BM está comenzando el proceso de corrección de los informes y volviendo a publicar los ránkings tal y como habrían quedado sin esos cambios en su metodología de cálculo, lo que podría suponer «cambios significativos para otros países», de acuerdo al WSJ.

La posición de Chile en la lista ha variado desde el número 25 hasta el 57 desde el año 2006, un período en el que se han alternado la socialista Bachelet y el conservador Sebastián Piñera en el gobierno. Mientras que con Bachelet el puesto de Chile en el ránking se «deterioró» repetidamente, en cambio «subió» con Piñera.

Según un análisis preliminar de Romer, durante los cuatro últimos años la caída de Chile en la lista se debió a nuevas «métricas» utilizadas para calcular el índice y no a cambios en el entorno económico del país.

«En base a las cosas que medíamos antes, las condiciones económicas no empeoraron en Chile bajo la administración de Bachelet», admitió Romer, quien apuntó no haber cumplido con sus «diligencias» y haberse dado cuenta «más tarde» de que no «confiaba en la integridad» de los datos del informe.

El informe «Doing Business» clasifica a los países utilizando métricas como el número de días que conlleva abrir un negocio o el coste de obtener un permiso de construcción, y el BM ha actualizado su metodología con el tiempo.

Durante el Gobierno de Bachelet desde 2014, nuevos componentes de cálculo impactaron a Chile. De un puesto 33 en un índice sobre la facilidad para pagar impuestos en 2015, pasó a un 120 en 2016 tras la introducción de una nueva métrica sobre el tiempo que las empresas pasan dedicándose a temas impositivos.

Romer comenzó a trabajar en el BM en octubre de 2016 y los cambios en informes pasados se remontan a años antes de su llegada a la organización. Desde entonces, ha chocado con otros empleados debido a la «claridad y concisión» de lo que escriben en los informes, destaca el WSJ.

Hasta ahí llega la información de hoy día 13 de Enero del 2018.

***** & *****

El Sr Romer entró el 2016 al Banco Mundial y aparentemente descubrió o le informaron, que había algo erróneo en la metodología aplicada que afectaba en especial a Chile.

Sería bueno que Romer aclarara como hizo este descubrimiento ya que el encargado de las estadísticas para Chile es un economista de origen boliviano pero avecindado en Chile, y con muchos vínculos entre los economistas de este país.

El Banco Mundial evidentemente no es inocente en este tipo de manipulaciones. Es una entidad financiada por USA, quien en estos momentos usa todo tipo de armas para desactivar cualquier movimiento que signifique tocar el status quo de sus inversiones. Dando malas calificaciones a un país, puede manipular elecciones de autoridades de gobierno a su gusto. Por esto el Sr Romer debería dar explicaciones acerca de cuales son las famosas motivaciones políticas de la institución, Y quiién las maneja y de dónde vienen.

Una falla de tal calibre tiene que haber estado muy respaldada, para que un economista se atreviera a manipular los datos internacionales de un país por años, sin pensar que todo podía salir a la luz. Y menos que iba a salir a la luz denunciado por la propia institución que reconoce el error.

Ahora comienza la repartición de culpas de un hecho que afectó la economía del país, su confiabilidad y que sirvió como arma de ataque en una elección presidencial, dándole el poder político a la derecha económica, que no se ha caracterizado por su honradez política ni económica y por lo que leo en los comentarios, está siendo bombardeada por el furor de los ciudadanos. Justa o injustamente. No lo sabemos.