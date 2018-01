(Pacto de Conversión Pastoral de la Iglesia Chilena).- Con alegría y esperanza acogemos la visita de Papa Francisco a esta tierra, confiados en que, estando con nosotros, podrá apreciar la necesidad urgente de conversión pastoral que nuestra Iglesia necesita. Confiamos en que la cercanía del Vicario de Cristo nos ayude a recuperar la esperanza.

A la llegada de Francisco a Chile, habrán transcurrido casi 31 años desde la primera visita de un Papa a esta tierra. Con esa medida del tiempo, como referencia, vemos cuánto ha cambiado la Iglesia chilena en sólo tres décadas.

Aquellos días eran de los más sombríos de nuestra historia, cuando la democracia era sacrificada en el altar de la dictadura. Días en que la Iglesia se hacía celosa defensora de los derechos de hombres y mujeres, gracias a un episcopado encarnado en el sufrimiento de su pueblo, que se despojaba de privilegios históricos para animar la esperanza de todos.

La audacia profética de los obispos latinoamericanos incomodaba en Roma. Surgió entonces la intención de desandar el Concilio, generando un recambio del episcopado chileno. La tarea fue asumida por un nuncio del Papa que, en once años, cumplió su tarea. Así surgió un episcopado ajeno a la realidad de su pueblo, apegado al poder, servidor de ricos y poderosos.

Los efectos de aquello, unido a los cambios culturales, no tardaron en sentirse y han sido devastadores. La Iglesia ha dejado de ser casa de los pobres, fuente de esperanza de los jóvenes, espacio de consideración de las mujeres y escuela profética de los trabajadores. La jerarquía, envanecida de tanta reverencia, cedió a las tentaciones del dinero, del poder y de las prebendas; mientras algunos, en la oscuridad de su conciencia, profanaron la sagrada intimidad de niños y jóvenes inocentes.

Los responsables de la jerarquía, con su silencio, se hicieron cómplices de hechos deleznables. Porque como dice la Palabra:

“Pero vosotros, sacerdotes, os habéis apartado del buen camino; con vuestras enseñanzas habéis hecho caer a muchos. Así habéis pervertido mi pacto con Leví. Por eso, porque no me habéis obedecido, y porque, además, cuando enseñáis a la gente no tratáis a todos por igual, yo haré que todo el pueblo os tenga por viles y os desprecie.” Mal 2, 8-9.