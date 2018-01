Original: 17-year old cousin of Ahed Tamimi killed by Israelis (video)

Es el primer asesinato del 2018 cometido por Israel en Palestina. El joven tenía 17 años

Musab Firas al-Tamimi fue asesinado por un tiroteo del ejército contra la población, en la aldea de Deir Nitham, al norte de Ramallah, en Cisjordania. Según el Ministerio de Salud palestino, el joven de 17 años recibió una bala en el cuello y murió en un hospital a minutos de haber ingresado.

La versión del ejército israelí es que el adolescente “parecía llevar un arma” al momento que le dispararon y dicen que investigarán cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, el ejército ocupó la aldea de Musab por la mañana y todos los jóvenes salieron a enfrentarlos con el cuerpo, a gritos y con piedras.

Musab al-Tamimi was killed in a protest against the US administration's decision to recognize #Jerusalem as the capital of Israel. He is the 15th Palestinian killed by Israel since 6 December 2017. #Palestine pic.twitter.com/7FdLgWy0ZI

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) January 4, 2018