A Ahed y a cada niño y niña en cárceles militares israelíes: Estamos contigo y te abrazamos en la distancia. No nos rendiremos hasta que seas libre. No estás sola.”

He dedicado mi vida a la resistencia civil. Es por eso que el ejército retiene a mi niña — quieren doblegar nuestro espíritu. Pero he sido miembro de Avaaz durante ocho años — y he visto el poder que tiene esta comunidad si todos juntos nos levantamos contra las injusticias.

Ayúdame a liberar a mi hija Ahed

Cuando la vi en el juzgado estaba pálida y temblando, esposada y claramente sufriendo. Me dieron ganas de llorar pero no podía — tenía que ser fuerte para que ella estuviera fuerte.

Entonces el juez denegó la posibilidad de fianza y ahora mi hija podría pasarse meses o años entre rejas antes siquiera de ir a juicio. ¡No hay razones para retenerla así! Se la llevaron por abofetear a un oficial fuertemente armado después de que sus soldados le dispararan a su primo pequeño en la cara, destrozándole el cráneo. Pero en vez de centrarse en los disparos a un menor, se centran en mi hija y ahora la acusan de 12 crímenes.

¡Han arrestado a más de 12 mil niños y niñas palestinos desde el año 2000! Da igual dónde te posiciones en este conflicto: todos estaremos de acuerdo en que no deberían meter a ningún niño en cárceles militares sin un juicio justo y donde están sujetos a abusos.

Me he puesto en contacto con diplomáticos personalmente. Pero mi voz no es lo suficientemente fuerte por sí sola. Es por eso que te pido ahora que me apoyes. Sabemos que los tribunales militares no quieren el foco internacional sobre ellos, y los políticos israelíes no quieren que el tema de los niños y niñas encarcelados se convierta en un enorme escándalo público. Suma tu nombre — solo nos quedan unos días: