“Estamos encantados de que la corte haya dictaminado que el estado no tiene libertad para usar plaguicidas como primer recurso y esperamos que esta decisión inspire al Departamento de Alimentos y Agricultura a avanzar hacia prácticas sostenibles de manejo de plagas que honren el deseo del público para hacer de la protección de la salud de nuestras comunidades y el suministro de alimentos la máxima prioridad “, dijo Nan Wishner de la Iniciativa de Salud Ambiental de California.

En una decisión arrolladora emitida el lunes, el juez Timothy M. Frawley dictaminó que la agencia estatal no revisó adecuadamente los impactos ni notificó adecuadamente la fumigación con pesticidas. La agencia tampoco tuvo en cuenta toda la gama de peligros causados ​​por el programa, incluidos los riesgos de contaminar los suministros de agua y el riesgo acumulado de agregar aún más plaguicidas a los más de 150 millones de libras de pesticidas que ya se utilizan en California cada año.

El programa de “manejo de plagas” del Departamento de Alimentos y Agricultura de California no requirió ningún análisis de riesgos específico del sitio antes de la aplicación de 79 plaguicidas, incluidos algunos conocidos por causar cáncer y defectos de nacimiento, y ser altamente tóxicos para las abejas, mariposas, peces y aves .

*Chlorpyrifos, conocido por causar daño cerebral en los niños y amenazar al 97 por ciento de la vida silvestre en peligro de extinción *Plaguicidas neonicotinoides que son altamente tóxicos para los polinizadores, como las abejas y los invertebrados acuáticos, como crustáceos y moluscos;*El fumigante tóxico metilbromuro , que agota la capa protectora de ozono;*El agente de guerra química cloropicrina, que causa daño genético .”

El tribunal rechazó la disposición del programa que permite la fumigación de plaguicidas en cualquier lugar del estado, en cualquier momento, sin más revisión ambiental o aportes del público. El tribunal también dictaminó que el Departamento de Alimentos y Agricultura de California se basó en “suposiciones y especulaciones no respaldadas” con respecto a los peligros de los plaguicidas en los cuerpos de agua.

“Es especialmente preocupante que el estado se diera un cheque en blanco para rociar patios, exponiendo a niños y mascotas a una variedad de pesticidas que pueden causar problemas serios a largo plazo para los niños, incluyendo cáncer, asma y pérdida de CI”, dijo Debbie Friedman, fundador de MOMS Advocating Sustainability.

La decisión suspende el programa hasta que el estado desarrolle un programa que brinde aviso y protección adecuados para el público. Esta decisión también abre la puerta para que el público tenga la oportunidad de conocer y comentar sobre nuevos tratamientos con pesticidas y sitios de tratamiento aprobados bajo el programa, que previamente podrían haber sido aprobados sin escrutinio o notificación pública.

El abogado del estado le dijo a la corte durante la audiencia que el Departamento de Alimentos y Agricultura ya ha llevado a cabo más de 1,000 tratamientos con pesticidas desde que el programa fue aprobado en 2014.

“Esta decisión reconoce que la pulverización generalizada de químicos neurotóxicos en diversas áreas de nuestro estado sin considerar adecuadamente los problemas de exposición inmediata para los humanos es suficientemente mala, pero también explica los impactos en nuestras corrientes y lagos y los organismos que viven allí y que estas aguas a menudo terminan en nuestros grifos “, dijo Bill Allayaud, director de asuntos gubernamentales de California para Environmental Working Group.

La demanda fue presentada por la Ciudad de Berkeley y once organizaciones de salud pública, conservación y seguridad alimentaria: el Centro para la Diversidad Biológica, Environmental Working Group, California Environmental Health Initiative, MOMS Advocating Sustainability, Center for Food Safety, Pesticide Action Network North América, Centro de Salud Ambiental, Comité de Acción Ambiental de West Marin, Más allá de los plaguicidas, californianos por la reforma de los plaguicidas y alternativas seguras para nuestro entorno forestal. Los demandantes están representados por Sheppard, Mullin, Richter y Hampton, junto con ATA Law Group.

Dicho esto, debo agregar y alertar a la población, que la Resolución 299/2013 del Senasa en la Argentina, que crea el Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios (SFIRA) a cuatro años de su redacción, en su sitio web, el Registro carece de datos de las provincias que más fumigan en sus sembradíos como: Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, entre otras.

¿Querrá decir que todos los aplicadores en esas provincias NO están autorizados para hacerlo en forma terrestre ni aérea, ni con mochilas o que no cumplen con la reglamentación?.

Una vez más quienes deberían cuidar la salud de la población des-informan, no controlan, ni exigen el cumplimiento de las provincias que adhirieron a la Resolución. Mientras tanto quienes hacen uso de las aplicaciones de biocidas, disfrutan las mieles de la exención de pago en retenciones, el uso gratis del agua de nuestra tierra, y ningún atisbo de rubor por los casos de muertes o intoxicación a causa de los venenos que aplican sin control.-