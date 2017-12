El FRENTE AMPLIO no es ni hay una sola voz. En su interior habita un coro pero no todos con la misma canción.

Algunos del FRENTE AMPLIO llaman a votar contra Piñera, otros no dicen nada, otros acusan a Guillier de continuista, algunos que el programa de Guillier no están las cosas que deben estar, que el CAE, que las AFP, largo es el listado, finalmente dejaron que cada uno en conciencia vaya y vote, que alguna razón tendrán para hacerlo.

No hay sólo una luz en el FRENTE AMPLIO para el largo recorrido que debe hacerse y superar el oscurantismo post dictadura, la transición inconclusa que se hace fundamental e impostergable alterar intencionadamente en pos de hacer cambios en serio en el actual Chile neoliberal. Cambiar el modelo de acumulación capitalista. En eso debemos estar todos de acuerdo, el asunto es todos contra el modelo y todos contra el sistema. También hay gatopardismo frenteamplista.

Los parlamentarios que ganó el FRENTE AMPLIO en estas elecciones supera a partidos que llevan largos años en la política chilena, y que en aras del realismo de los tiempos heredados desde la dictadura, en su gran mayoría se fueron desperfilando, los absorbió el sistema, especialmente lo que hasta hace algunas décadas se llamaba la izquierda chilena.

Pero que no se llame a engaño. No hay que perderse.

Mala compañía son para los tiempos que están por llegar el engreimiento, la soberbia, la mirada a corto plazo, el purismo, andar pidiendo muestras de blancura y consecuencia a los que quieren caminar también con ellos. Al parlamento se llega para redactar leyes, para defender y entregar más democracia a la estrecha y limitada sociedad que toca vivir, allí se negocia, se pacta, se acuerda, se cohabita también con corruptos, asesinos, golpistas, vendidos y traidores.

En el recorrido de la izquierda chilena, que a las nuevas generaciones poco le aportan y le interesa, están todos los derechos sociales, políticos y sindicales que se ganaron en el hemiciclo y también en la calle, en los fundos y en las zonas mineras. En el largo listado de muertos para conquistar derechos fundamentales siempre hay pobres, obreros, profesores y estudiantes, mineros, y más claro aún, destacar a todos los que dignamente lucharon contra la dictadura militar, a los que ingresaron clandestinos, a los que convirtieron las cárceles en lugares de lucha y consecuencia, y a otros tantos miles más que presentaron batalla con y bajo todas las formas.

Si el FRENTE AMPLIO pretende ser y convertirse en una alternativa real que aspira a conquista el poder, a gobernar a Chile, debe llevar en su proyecto todos los intentos, todos los combates de la clase obrera, de los pobres del campo y la ciudad, su historia, el abandono de aquello los haría confirmar que son solo una golondrina en un corto verano. Pero también deben saber que en los tiempos actuales una victoria SOLOS es imposible, para bien o para mal deberán pactar, hacer alianzas y firmar acuerdos, para gobernar solamente en beneficio de las grandes mayorías hay otros caminos cuyos tiempos pasaron, pero dejaron escrito su impronta, con nombres y apellidos.

Es cierto que saltar de la calle al parlamento no es asunto menor. No son los primeros ni los únicos. Son escenarios complejos, algunos en estos años perdieron el perfil y su carácter popular navegando entre alianzas, acuerdos y pactos para darle lo que ellos llaman gobernabilidad, asegurar la paz social, presionar bajo amenaza que lo que se ofrece es lo mejor y que pedir demasiado pone en peligro la estabilidad política. Cuando hay mayoría son fáciles los asuntos parlamentarios, algo más complejos lo serán cuando el actual cuadro define que habrá que discutir mucho y redactar bajo acuerdos, en suma saber negociar y eso implica que tendrán que habrá batallas y también perderlas.

Del FRENTE AMPLIO sólo se salvan los que sacaron algún parlamentario, el resto ya es pasado, desaparecieron como estaba dicho, ahora se irán a dormir hasta las siguientes elecciones, y volverán a buscar otro nicho que les posibilite hacer turismo político, darse gustos personales. Los únicos que ganaron están en RD/AUTONOMISTAS/HUMANISTAS, y se aseguran legalidad por algunos años, hasta los próximos embates electorales.

No se puede decir que existe falta de experiencia para hacer una correcta lectura de los momentos post elecciones que están pasando, debe existir quien levante la voz al interior para recordar que llegaron para quedarse, convertirse en referente y en algún momento llegar al gobierno. En política es indispensable tener siempre presente varios escenarios posibles, eventuales aliados para las carreras de corto plazo y también para la victoria. Saber negociar/firmar/pedir/exigir.

Muy confusas las opiniones expresadas por el FRENTE AMPLIO ante una segunda vuelta muy pobre en propuestas. Decir que Piñera es sencillamente un retroceso, nada nuevo. Expresar que lo poco ganado se perderá, es verdad. Que será un gobierno de los ricos/empresarios/grupos económicos, así será. Eso se sabe, Piñera gobernó durante cuatro años, se sabe lo que quiere y quienes lo necesitan. Entonces ya no se trata de decir que nacieron para hacer política de forma diferente, y si así fuera, precario el nacimiento, pobre definición, corta existencia, muerte anunciada.

NADA NUEVO podrá suceder si se mantiene el actual modelo de acumulación de capital, el agresivo sistema crediticio, el canibalismo de los bancos para convertir a millones de chilenos esclavos que deben pagar por años dineros que provienen desde la misma fuente a la cual mensualmente millones juntan para cuando llegue la edad de jubilar, las AFP. El sistema roba dinero y posteriormente lo blanquea otorgando créditos de consumo, agitando que así debe ser el rumbo de crecimiento que sostiene la clase dominante.

El FRENTE AMPLIO posiblemente tiene en sus manos la mejor oportunidad para construir y consolidar su proyecto político, un referente que tarde o temprano tendrá que ir a buscar votantes y voluntades en otras fuentes, en otras orgánicas. La calle enseña a luchar, a colocar las urgencias, pero gobernar o legislar es diferente. Es en esas determinaciones donde debe mostrar la visión de proyecto, la razón de haber propuesto a un país un programa con dirección conocida.

Entonces hay que estar en el próximo gobierno, sencillamente para hacer bien las cosas. El no estar y negarse no los hace ángeles, sencillamente porque habitan en la política. Y si Guillier pierde, no junta los votos, ya lo sabemos, MEO lo enseñó.