Les acompañaba el miembro de la ASVDH, Hassana Abba, que les condujo por la ciudad.

Cuando se dirigían a la sede de la ASVDH, fueron interpelados por policías que les dijeron que no tenían derecho a encontrarse con los activistas saharauis. No obstante, los profesores acudieron a las 16 h. a la sede de la ASVDH donde se inició una reunión. Poco después, las autoridades de ocupación les obligaron a abandonar el lugar. Fueron trasladados al aeropuerto de El Aaipun para ser expulsados a Casablanca.

Desde 2014, ya van 163 personas de 15 nacionalidades que han sido expulsadas del Sahara Occidental porque venían a tomar nota de la situación del Sahara Occidental, y que han podido constatar de qué va el tema, con las vulneraciones a los derechos humanos en ese territorio no autónomo sobre el cual Marruecos no tiene ningún mandato internacional.

