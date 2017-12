“Paloma Ausente” en el Parque Cultural de Valparaíso

La obra estrenada este año, fue vista en Santiago, Curicó, Punta Arenas, Chiloé, y esta será su sexta presentación y su primer montaje en Sala, tras exitosas jornadas callejeras.

El reconocido y aclamado colectivo artístico La Patogallina llega este domingo 3 de diciembre al Cerro Cárcel. “Paloma Ausente” aborda la vida de Violeta Parra con una visión multidimensional, entrando en diferentes facetas y profundizando en todas ellas.

Esta pieza teatral rescata principalmente el trabajo de la cantautora como investigadora y recopiladora de historias en distintos lugares de nuestro país, “su relación con recuperar las raíces folclóricas, los cantos perdidos, la forma de tocar la guitarra” señaló Martin Erazo, Director del colectivo artístico La Patogallina.

La puesta en escena juega con saltos en el tiempo, está muy presente el lenguaje del trabajo popular, cargado de imágenes, de interacciones con muñecos, humor y, por supuesto, la clásica música en vivo que caracteriza a La Patogallina, Erazo acotó “la música en vivo es fundamental ya que es una obra que no tiene texto, no es un musical de Violeta Parra” y agrega “esta obra es una versión rockera de Violeta Parra”. Una arista sensible en la obra es la puesta en escena de la connotada pieza “El Gavilán”, donde el colectivo artístico divaga imaginando el cómo sería este ballet que rompió Violeta y transformó en esta sinfonía sin reglas.

La infancia de Parra es otro pasaje que aborda la obra y cómo se manifiestan sus relaciones familiares. Este exitoso montaje teatral ha recorrido el territorio nacional en el contexto de “Los cien años de Violeta Parra”. La función es este domingo 3 de diciembre a las 20:00 hrs, en el teatro del Parque Cultural de Valparaíso y las entradas liberadas se solicitan a través del sitio welcu.com, cupos limitados.

Intenso taller en la ex galería de reos

Por si fuera poco, La Patogallina brindó un taller intensivo de cuatro días a la comunidad de artistas porteños. La convocatoria estuvo abierta sólo un día ya que se llenaron rápidamente los cupos, en este sentido Martin Erazo subrayó: “Nos parecen vitales estos encuentros, establecer estos puentes e ir tejiendo nuevos espacios, en los cuales ojalá crezcan nuevas compañías y así la línea de teatro que nosotros tenemos se pueda seguir desarrollando en el tiempo”.

El taller consistió en la organización del formato de trabajo del teatro de calle que realiza La Patogallina y el fruto del proceso de trabajo se presentará antes de la obra misma con una realización creada en estos días de taller intensivo, “nos están enseñando toda su poética, cómo ellos crean y qué elementos ellos utilizan para la creación” contó Ariel Osorio, actor asistente al taller.

